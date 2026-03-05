明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかりが出産の日を迎え、家族は屋敷の柱に向かう
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」（第110回）が3月6日に放送される。
【写真】トキを労るヘブン
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第110回あらすじ
半年が過ぎ、トキは出産の日を迎える。ヘブンや司之介（岡部たかし）、丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）は、無事の出産を祈り家の柱に向かう。フミ（池脇千鶴）、クマ（夏目透羽）、産婆（原ふき子）が見守る中、ついに、トキとヘブンの子どもが産まれる。
可愛い赤ちゃんに、デレデレになる松野家一同。そんな中、正木があることに気づく。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
