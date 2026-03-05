鈴木奈々、“赤裸々”住宅事情を告白 上田晋也も思わずツッコミ「そんな具体的に教えてくれるの！？」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が、4日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。今回のテーマは「“持ち家派”VS“賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP開幕！」。鈴木は“持ち家派”として出演し、自身の住宅事情や持ち家のメリットについて語った。
【写真】「めっちゃきれい」鈴木奈々の3億円豪邸のクローゼット
番組内で、東京に3億円の自宅を購入したことを明かした鈴木。スタジオでは自宅のVTRも紹介され、その豪華さに共演者から驚きの声が上がった。さらに、頭金として1億5000万円を支払い、35年ローンを組んでいることも告白。MCの上田晋也から「そんな具体的に教えてくれるの！？」とツッコミが入り、スタジオは笑いに包まれた。
また、15年前に購入した茨城県の自宅も所有していると明かし、最近査定を受けたところ「当時の価格とほぼ変わらず売却できる」と言われたという。持ち家は資産になると実感していると語り、自身の経験を交えながら“持ち家派”としての考えを述べていた。
