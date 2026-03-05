Snow Man宮舘涼太、一挙手一投足に宿るエレガンス スタッフに「カットをかけてください！」とツッコミ
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が出演する宅配ピザ『PIZZA-LA』の新TVCM「春のプレミアムクォーター」篇が、7日から放映される。冬に続く起用となり、今春の新商品『春のプレミアムクォーター』の魅力をエレガントに表現する。
【写真】ほっぺがぷくっと…おいしそうにピザを頬張る宮舘涼太
CMでは、宮舘が優雅に箱を開けた瞬間から“春のPremium Time”がスタート。ジューシーに焼き上げられた肉や、大ぶりのマッシュルーム、パプリカ、大海老にダイナミックにかけられるタルタルソースなど、2つのプレミアムな味わいを前に「選べない！」とばかりに食べ比べる。ラストは「ピザーラお届け♪」のサウンドロゴに合わせ、ミュージカルのように軽やかに舞う姿を披露する。
撮影現場でも宮舘の存在感は際立った。箱を開ける手の動きや足を高く上げて舞うシーンなど、一挙手一投足に宿るエレガンスに、カットがかかるたび拍手が起きたという。食べるシーンでは、2つの味の違いを表情で表現する難しいオーダーにも多彩なバリエーションで応えた。あまりの熱演にスタッフが見入ってしまい、宮舘自ら「カットをかけてください！」とツッコむ場面もあった。
昨年11月のCM出演以降、メンバーから「本当にうらやましい」と声をかけられたことも明かし、楽屋でメンバーとピザを囲んだエピソードも披露。「とても喜んでもらえた」と笑顔を見せた。さらにインタビューでは「朝晩必ず湯船につかって“オーラを磨く”ようにしています」と日々のルーティーンも語り、その丁寧な積み重ねが画面越しにも伝わる品格につながっていることを感じさせた。
『春のプレミアムクォーター』は、新作「プライムガーリックビーフ」と「大海老のシーフードタルタル」に、「フレッシュトマト＆バジル」「北海道産マスカルポーネ＆熟成サラミ」を加えた4種を1枚で楽しめるクォーターピザ。醤油とニンニクを効かせた牛バラ肉に、ガーリックオイルをまとわせたブラウンマッシュルームやダイスオニオン、赤パプリカを合わせた「プライムガーリックビーフ」は、ビーフの旨みを際立たせた一品だ。一方の「大海老のシーフードタルタル」は、大海老に特製タルタルソースを合わせ、フレッシュレモンでさわやかさを加えている。
