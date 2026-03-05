白くてフワフワな赤ちゃん犬のあくんは、毎日おならが出るのだそう。その出どころが自分のお尻だと気付いたのあくん。まさかの反応があまりにも可愛らしいと評判になりました。

「楽しい笑顔になる思い出たくさんですね」「のあ君また聞かせて～」などと大きな反響を呼び、23万回以上再生されています。

のあくんが最近気づいたこととは？

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『noah.life1021』へ投稿された、マルチーズの「のあくん」の様子です。のあくんは毎日おならが出るのだそうで、最近とうとうその出どころに気付き始めたのだとか。

この日もおならが出て、それが自分のおしりからだと気付いたらしいのあくん。信じられないといった様子でキョトンとした後、「犯人はここだ！」と言わんばかりに自分のおしりを追いかけ始めたのだそう。

おならの犯人を追うのあくん

その後もおならが出る度、「おりゃー！」と自分のおしりを追いかけるのあくん。勢いよくクルクルと回りながら捕まえようと奮闘しますが、当然のことながらいくら走っても追いつくことはできません。

そんな風にしばらくおしりを追いかけた後、急に冷静になったのあくんですが、その表情は「僕じゃないけど？」と言っているかのよう。思わず「いやあんたや！」と突っ込んでしまった飼い主さんなのでした。

でもまだ分かっていないかも？

自分のおしりを追いかける無邪気な姿はとても可愛いのですが、飼い主さん曰くおならの音も注目すべきポイントなのだとか。チャックの音からマリオのジャンプになったのだそうで、そこに成長を感じたといいます。

まだ完全にはおならの出どころが自分だとは分かっていないらしい、のあくん。当分は終わりのない犯人探しが続きそうなので、まだまだおならの度にこの可愛い追いかけっこを楽しむことができそうです。

この投稿へは「オナラすら可愛いですよね」「すごいナイスなところを動画に残していてすごい」「のあ君のオナラの犯人探し笑った」「もう名前をプゥちゃんに改名しましょ」など、自分のおならにびっくりしている可愛いのあくんの姿に魅了された視聴者から、たくさんのコメントと1万件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『noah.life1021』では、飼い主さんにとって初めてのわんちゃんだという、しまい忘れた舌がチャームポイントなマルチーズ「のあくん」の、愛らしさ溢れる日々の様子が公開されています。

