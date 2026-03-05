新年度予算案の年度内成立を目指す高市首相ですが、予算審議での与野党動向と、イラン情勢絡みの今後の外交の行方について、政治ジャーナリスト･青山和弘氏が詳しく解説します。



（徳増 ないる キャスター）

衆議院予算委員会では、4日から3日間、予算案の専門的な質疑をする省庁別審査を行っています。年度内の予算成立を目指す与党に対し、野党は十分な審議時間を確保するべきと反発していますが、与党側は採決の前提となる公聴会の開催を賛成多数の半ば押し切る形で実施を決め、来週13日の衆議院通過を目指している状況です。





（津川 祥吾 アンカー）この予算ですが、年度の最初、4月1日には、年度の予算が決まっているということは非常に重要ですが、一方で国民から集めた税金を何に使うのか審議する予算委員会の中身も非常に重要になってきます。毎年、年度内成立ができるかどうか注目されるのは3月2日でして、衆議院で3月2日までに成立しておくと、実は参議院でどんなに議論に時間がかかったとしても、自然成立という憲法上のルールがあるので、2日までに成立するかどうか注目されるところですが、今年に関しては過ぎてしまっています。過ぎてしまっているけれども、熟議でしっかりと議論するのかという考え方もありますが、かなりの時間がかかっています。この日程を見ると、青山さん、急いで衆議院を通そうという感じですか。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）もともとは高市総理大臣が解散総選挙を1月に打ったからこのような窮屈な日程になった。一方で高市総理としては、選挙での勝利は、「物価高対策を早くやってほしい」「高市カラーの政策を進めてほしい」などと有権者が自分の背中を後押してくれた結果だと思っていますので、少し強引なことをやっても、短い審議日程でも支持されるという自信がある。この番組でも、とはいえ日程をどれくらい詰めてやるのか、例えば夜もやるのか、土日も審議するのか注目だと発言していましたが、日程を見ると、8日の地方公聴会が日曜日になっただけで、決して夜まで延ばしてやったり、土日の審議を提案していない。審議時間を普段は80時間ぐらいやるのを、50時間ぐらいに圧縮するというやり方で押し切ろうとしている。（津川 祥吾 アンカー）地方公聴会も確か2日間ぐらいやりましたよね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）本来はそうですね。他にも通常は集中審議とか、分科会もやるけれど、そういうものも飛ばして、短くしようということです。（津川 祥吾 アンカー）それだけ早くやって、野党側が合意をした上でならまだしも、野党側が反発しています。この中で、参議院の議論はどうなるのでしょうか。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）参議院は今でも少数与党です。だから、衆議院が短くなったからといって、参議院も審議を短縮して年度内に成立するかどうかは、まだわからないです。いずれにしても国会審議というのは短くしたいという高市総理の希望は分かるにしても、自民党が選挙で3分の2以上の議席を取ったので、「絶対成立するんだから、審議などやらなくていいよ」という議論も、極論を言えば成り立ってしまう。とはいえ今後1年間の政府全体の施策を決める予算案の審議は、一定程度慎重にやるというのは、これは議会の節度として当たり前だと見られている中で、どれぐらいが適当なのか、与党に真摯な話し合いの態度が求められると思います。そういう中では、参議院は一定程度時間がかかる可能性は、まだ残っていると思います。（津川 祥吾 アンカー）それでも4月の初旬頃には成立しそうという感じですね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）当初はゴールデンウィークぐらいまでかかるのではと言われていましたが、衆議院は多分この日程で押し切っていくと思いますので、参議院が一定程度かかったにしても、4月の上旬ぐらいに成立する可能性が高まっていると言っていいと思います。（津川 祥吾 アンカー）当初言われていた日程よりも、さらに前倒しになってきた理由の一つが、いわゆる国際情勢ということが言われていますよね。この国際情勢というのは、アメリカ、イスラエルによるイランへの攻撃になりますけれども、そもそも武力攻撃が国際法上認められているかどうか、国際法違反じゃないかという話がさっきありましたが、基本的なルールとしてあり得るのは、許されるのは国連決議、安保理決議がある場合。そしてもう一つは自衛権の発動、今回に関してはイスラエル側が自衛権を発動しているんだというのが、イスラエル側の主張ですが、アメリカの主張というのはどうなっているんですかね？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）アメリカも「自衛権の発動」としか言いようがないはずですしかし主権国家に先制攻撃する必要があるほど「アメリカの安全保障上十分な脅威があった」と主張するには無理がありますね。そういう状況の中で、「法の支配を守る」と言っている高市総理が、どのようにトランプ大統領にこの問題を質していくのかというのは注目されるところなんですね。（津川 祥吾 アンカー）そうですね。よく国際法違反というので、誰がそれを判断するのか。国際司法裁判所というところがありますが、これは当時国同士が裁判に合意しないと始まらないので、恐らく、今回はそういった明確な判断が出にくいだろうと。国際世論がどういうかというところになりますが、かなり厳しい意見を言っている論調もありますが、日本としては、特に今回、高市総理、トランプ大統領に会います。日本としてはアメリカに対してどういう態度を取るべきですか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）日本はアメリカのトランプ大統領と19日に会いますが、中国の問題が最大の懸案です。日中関係が緊張している。中国は「日本は軍国主義化している」「第二次世界大戦後の秩序を壊そうとしている」ということまで主張していますので、それにトランプ大統領が同意すると、日本は完全に孤立した状況になる。なので、「トランプ大統領、中国には変なディールはしないでください」「日本との同盟を大切にしてください」という話をするのが第一です。という状況ですからイランの問題については強く言えないというのが現実ですね。国益は何かを考えると高市総理は非常に苦しい。ただ一方で「イラン攻撃に賛成です」とまで言うと、「ロシアのウクライナ侵攻もいいのか」もっと言えば「中国が台湾を武力統一するのも構わないじゃないか」という、力による現状変更を認めることにもなりますので、難しい立場に追い込まれていると思います。（津川 祥吾 アンカー）高市総理、19日にはトランプ大統領と会いますけれども、その後、トランプ大統領、米中首脳会談があります。（徳増 ないる キャスター）日程を見てみますと19日にアメリカ･トランプ大統領と、今月末の米中首脳会談を前に、日中関係やイラン情勢を巡る日本のスタンスをどのように示せるかということですね。（津川 祥吾 アンカー）こういったところで、どういう議論があるのか今月、来月にかけて国際情勢が私たちの生活にも影響してくると思うが、どういったところを注視しますか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）特にイランとの紛争が長引くと、ガソリン代電気代、ガス代といったものに響いてくる可能性がある。「直ちに値段が上がることはない」と高市総理も言っていますが、直ちに上がらなくても徐々に上がってくる可能性はある。日本の石油の備蓄は254日分ある。ただ、これがなくなってから急に値段が上がるのではなくて、徐々に上がってくるわけですそうなってくると、価格高騰の上に国民に省エネを呼びかけたり、国民生活にも影響が出てくる可能性はある。なので戦争が長期化しないようトランプ大統領にどれくらい自制を呼びかけられるか、高市総理の政治的手腕が問われる正念場と言っていいと思います。