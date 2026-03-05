【ひらがなクイズ】1分でストレス解消！ 空欄に共通する2文字は？ 身近なお店や食のプロがヒント
仕事や家事の合間に、頭を少し柔らかくしてみませんか？
今回は、ショッピングの際によく見かける表現から、特定の職業、そして少し難しい商売の言葉までをそろえました。4つの単語すべてにピタッとはまる「ひらがな2文字」が何か、推理してみてください。
□□きれ
りょ□□にん
こ□□がし
こ□□てん
ヒント：一般の消費者に商品を直接販売する店舗を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うり」を当てはめると、次のようになります。
うりきれ（売り切れ）
りょうりにん（料理人）
こうりがし（高利貸し）
こうりてん（小売店）
残念な「売り切れ（うりきれ）」や、職人の「料理人（りょうりにん）」の中に、経済用語の「高利貸し（こうりがし）」や「小売店（こうりてん）」が隠れていました。漢字では「売」「理」「利」など全く異なる文字が並びますが、ひらがなの音で繋ぐことで、ひとつの大きな言葉の輪ができあがります。すべてのピースが埋まった瞬間の、パズルが解けたようなすっきりとした感覚を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
