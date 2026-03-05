トヨタ「ハイエース」とは一味違う！ 日産の「商用ワンボックス」！

日本のビジネスシーンを長年にわたって支え続け、トヨタ「ハイエース」の永遠のライバルとしても知られる日産のキャブオーバー型商用ワンボックスバン「キャラバン」。

1973年の初代誕生から進化を続け、現行型となる6代目（E26型）においても、物流からレジャー、福祉車両に至るまで幅広いニーズに応えるモデルとして高い支持を集めています。

2025年8月にはベース車の一部改良が実施されましたが、それに合わせて日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）が手がけるカスタム仕様「キャラバンAUTECH（オーテック）」もその商品力を磨き上げています。

堂々たるプロポーションに、プレミアム感とスポーティさを注入したこの特別なモデルの魅力を紐解いていきましょう。

キャラバンAUTECHの最大の特徴は、見る者を惹きつける洗練された専用エクステリアです。

フロントフェイスには、水面のきらめきをモチーフにしたAUTECHブランド共通のドットグリルを採用。

どの角度から見ても一粒一粒が美しく輝くよう、精緻に作り込まれています。

さらに、深みのあるシルバーの専用フロントプロテクターと、AUTECH発祥の地である湘南・茅ヶ崎の「海と空」をイメージした専用のブルーLED（シグネチャーLED）が、商用バンの枠を超えた圧倒的な存在感を放ちます。

足元には、タフさとスポーティさを両立した専用デザインの15インチアルミホイール（切削光輝）を装着。

ダーククロムメッキのリモコンドアミラーやバックドアフィニッシャーなど、細部にまでこだわった加飾が施されています。

インテリアに目を向けると、そこはシックな大人の空間が広がっています。

ブラックを基調とした室内に、ブランドのアイコニックカラーであるブルーステッチをシートやステアリング、シフトノブに配置。

専用のブラックレザレットシートには「AUTECH」の青い刺繍が施されており、所有する喜びを高めてくれます。

このレザレット素材は、本革のような上質な手触りでありながら耐久性と耐水性に優れており、水滴や汚れをサッと拭き取れるため、ハードな仕事から休日のマリンスポーツやキャンプなどのレジャーまで、気兼ねなく使い倒すことができます。

さらなる個性を求めるユーザーには、NMC扱いオプションとして「エアロパッケージ」も用意されています。

サイドシルプロテクター、リヤアンダープロテクター、ルーフスポイラーの3点で構成されるこのパッケージを装着すれば、スクエアなボディの重心が視覚的に下がり、よりロー＆ワイドでスタイリッシュなフォルムを強調することが可能です。

このキャラバンAUTECHのベースとなるのは、キャラバンの「プレミアム GX（ロングボディ・標準幅・標準ルーフ）」で、エンジンは2リッターガソリン（QR20DE）と2.4リッターディーゼル（4N16）の2種類から選択可能。

トランスミッションは全車とも滑らかな変速の7速ATが組み合わされます。

ボディカラーは、特別塗装色の「ディープオーシャンブルー」「ピュアホワイトパール」「ミッドナイトブラック」に加え、「ダークメタルグレー」の全4色をラインナップ。

ディーラーオプションとして、ロゴ入りの専用フロアマットや車内カーテン、防水ラゲッジマットなども豊富に用意されており、用途に合わせて自分好みにカスタマイズする楽しみも広がります。

車両価格（消費税込）は、「2WD／ガソリン車」が390万3900円、「2WD／ディーゼル車」が467万1700円、そして「4WD／ディーゼル車」が497万4200円に設定されています。

頼れる積載能力と機能性はそのままに、ワンランク上の上質さを身にまとったキャラバンAUTECH。

事実上ワンボックスバンの主流となっているハイエースとはひと味違う、洗練された大人のカスタムバンを探している方にとって、非常に魅力的な選択肢となる一台です。