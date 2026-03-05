米メディアが選んだ現役選手TOP100

米スポーツ局ESPNが4日（日本時間5日）、シーズン開幕前に現役選手の「トップ100ランキング」を発表。ドジャースの大谷翔平投手が1位に輝いた。2位はアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）、3位はボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）だった。

同局は「このランキングにオオタニを入れることは、もはや不公平なのかもしれない。ときに、彼は自身専用のカテゴリが必要ではないかと思ってしまう」と、1位選出の大谷を称えた。

大谷翔平はドジャースでワールドシリーズ連覇に貢献。さらに過去5年間で4度リーグMVPを獲得している。「そのすべてが満票だ。そして今どういうわけか、オオタニは更に高いレベルに到達できると考えられている」と、現状に満足することなく高みを目指す姿勢に敬意を示した。

ドジャース2年目の昨季は、投手として14試合に登板しながらキャリアハイの55本塁打を記録。「2度目の肘の手術から回復し、シーズン終盤の優勝争い、そしてポストシーズンで投げた。そしてオオタニは（今シーズン）3年ぶりとなるフル稼働での二刀流を実施する」と、二刀流“完全復活”を目指す今季に期待を寄せた。

「31歳のシーズンを迎えるオオタニにとって、常に思い浮かぶのはこの2文字だ。サイ・ヤング。彼が唯一受賞していない主要タイトルだ。（サイ・ヤング賞）獲得にモチベーションを感じていると、彼の側近の多くは考えている」と、大谷がまだ獲得できていないサイ・ヤング賞獲得の可能性に触れた。

同局は2026年シーズンの大谷の成績も予想。打者としては「OPS.980、本塁打45、盗塁20」、投手としては「防御率2.65、投球回数160、奪三振213」の数字はクリアする可能性は高いとした。

昨季の大谷は、投打同時出場14試合を含む158試合に出場し、打率.282、ナ・リーグ2位の55本塁打、102打点、20盗塁、同1位のOPS1.014、メジャー最多の146得点をマーク。投手としては2度目の右肘手術を乗り越えて14試合に登板し、47イニングを投げて1勝1敗、防御率2.87、62奪三振。オフには3年連続4度目のMVPを受賞した。（Full-Count編集部）