米軍の潜水艦がイランの艦船を魚雷で撃沈した/Department of Defense

（CNN）ヘグセス米国防長官は4日、米国の潜水艦が国際海域でイランの軍艦を撃沈したと記者会見で明らかにした。ヘグセス氏によると米軍が魚雷で敵艦を沈めるのは第2次世界大戦以降、初めてという。

ヘグセス氏は「敵艦は国際海域では安全だと思っていた」と指摘した。

米軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は「1945年以来初めて、米海軍の攻撃型潜水艦が即座に効果を上げるためにMk48重魚雷を使って敵艦を沈めた」と説明した。

ヘグセス氏はまた、イランのイスラム革命防衛隊のカセム・ソレイマニ司令官にちなんで命名された「貴重な船舶」を米軍が撃沈したことも明らかにした。ソレイマニ氏はトランプ米政権の1期目に米軍に殺害された。

ヘグセス氏は「大統領はソレイマニ氏を2回葬ったようだ」と語った。

一方、スリランカ海軍の報道官は同日、同国の沖合でイランの船舶が沈んだ後、複数の遺体を収容したことを明らかにした。

報道官は正確な死者数は明らかにせず、「捜索中に複数の遺体を発見した」と述べた。報道官によると、これまでに32人が救助されたという。船舶が沈没したのは国際海域だったことも確認した。

報道官は船舶が沈んだ原因については明らかにしなかったものの、海軍や沿岸警備隊、空軍が現在も捜索・救助活動を続けていると説明した。

沈んだ船舶の航行の詳細については今後の調査で明らかになるとの見方を示した。