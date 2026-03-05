ドジャースの人気者“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスに第２子が誕生した。

キケは４日（日本時間５日）、自身のインスタグラムを更新。「２０２６年２月２６日、（長女の）ペネロペがお姉さんになりました」と赤ちゃんとのファミリーショットなどをアップして報告した。

昨年のポストシーズン１７試合に出場し、レッドソックス時代も含めて通算１０３試合出場、ドジャースだけでも球団史上最多の９２試合出場となった「キケ」。ポストシーズン通算１６本塁打で「ミスター・オクトーバー」の異名を取るお祭り男はＦＡとなっていたが、ドジャースと１年４５０万ドル（約６億９０００万円）で再契約。

また昨年１１月には肘の伸筋を修復する手術を受け、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）プエルトリコ代表を辞退することを表明していた。

キケの妻・マリアナさんは元ミス・プエルトリコ。

ドジャースでは昨年４月に大谷翔平に長女が誕生。昨年１２月には昨季限りで現役を引退したクレイトン・カーショーに第５子、今年１月にはマックス・マンシーに第３子、トミー・エドマンに第２子誕生とベビーラッシュになっている。