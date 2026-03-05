東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7075　高値0.7083　安値0.6985

0.7208　ハイブレイク
0.7146　抵抗2
0.7110　抵抗1
0.7048　ピボット
0.7012　支持1
0.6950　支持2
0.6914　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5941　高値0.5943　安値0.5861

0.6051　ハイブレイク
0.5997　抵抗2
0.5969　抵抗1
0.5915　ピボット
0.5887　支持1
0.5833　支持2
0.5805　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3644　高値1.3700　安値1.3627

1.3760　ハイブレイク
1.3730　抵抗2
1.3687　抵抗1
1.3657　ピボット
1.3614　支持1
1.3584　支持2
1.3541　ローブレイク