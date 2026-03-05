東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7075 高値0.7083 安値0.6985
0.7208 ハイブレイク
0.7146 抵抗2
0.7110 抵抗1
0.7048 ピボット
0.7012 支持1
0.6950 支持2
0.6914 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5941 高値0.5943 安値0.5861
0.6051 ハイブレイク
0.5997 抵抗2
0.5969 抵抗1
0.5915 ピボット
0.5887 支持1
0.5833 支持2
0.5805 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3644 高値1.3700 安値1.3627
1.3760 ハイブレイク
1.3730 抵抗2
1.3687 抵抗1
1.3657 ピボット
1.3614 支持1
1.3584 支持2
1.3541 ローブレイク
