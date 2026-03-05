今回は、ママ友との温泉旅行で、ありえない光景に出くわしたエピソードを紹介します。

温泉に入り、部屋に戻ろうとしたら…

「旦那さんが単身赴任中のママ友親子と、温泉旅行をすることになりました。ママ友は以前からやたらうちの夫との距離感が近いのですが、旅行中の車内でも助手席に座り、夫と楽しげにおしゃべり。私は2人の間に入る隙もなく、すごく嫌な気分になりました。

そして旅館に無事到着し、温泉に入りリラックスしていたら、ママ友にむかついていたことなんて忘れてしまいました。しかし温泉から出て部屋に戻ると、ありえない光景に出くわしたんです。というのも、夫とママ友が浮気していたんです……。

現実のことと受け止めきれず、意識を失いそうになりました。『何してるのこの人たち……』と思い、だんだん怒りが湧いてきて、私と娘で旅館を出て帰宅しました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年4月）

▽ まさか部屋に戻ったらこんなことが起きているとは、予想できないですよね。困惑し、怒りが湧くのは当然ですし、とても許せないと思います……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。