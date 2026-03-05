４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２３８ドル高 米経済指標が支援 ４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２３８ドル高 米経済指標が支援

リンクをコピーする みんなの感想は？

４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２３８．１４ドル高の４万８７３９．４１ドルと４日ぶりに反発した。この日発表された２月の米ＩＳＭ非製造業景況感指数が５６．１と前月から上昇し、市場予想を上回った。米国経済の先行き懸念が後退するなか、原油相場の上値が限られたとあって、主力株への買い戻しを誘った。



ＩＢＭ＜IBM＞やキャタピラー＜CAT＞が堅調推移。ブラックストーン＜BX＞やオラクル＜ORCL＞が株価水準を切り上げ、サークル・インターネット・グループ＜CRCL＞やアリスタ・ネットワークス＜ANET＞が大幅高となった。一方、シェブロン＜CVX＞やセールスフォース＜CRM＞、コカ・コーラ＜KO＞が冴えない展開。チューイー＜CHWY＞が下値を探った。



ナスダック総合株価指数は２９０．７９ポイント高の２万２８０７．４８と反発した。メタ・プラットフォームズ＜META＞やエヌビディア＜NVDA＞が買われ、アドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜AMD＞とアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が頑強。インテル＜INTC＞やコアウィーブ＜CRWV＞が値を上げ、レイサム・グループ＜SWIM＞やモデルナ＜MRNA＞が急伸した。半面、アップル＜AAPL＞が小安く、ギットラボ＜GTLB＞とウェブトゥーン・エンターテインメント＜WBTN＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS