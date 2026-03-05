４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７４．６６ドル（＋０．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５１３４．７ドル（＋１１．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８２６３．３セント（－２９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６６．７５セント（－５．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．７５セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５４．５０セント（－１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３２７．６８（＋１．３８）
出所：MINKABU PRESS
