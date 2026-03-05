オランダ国内杯決勝は日本人対決! AZが2年連続の決勝進出…初の主要タイトル獲得を狙うNECと激突
KNVB杯(オランダ国内杯)は4日に準決勝2日目を行った。DF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZはテルスターと対戦し、2-1で勝利。決勝では日本人所属クラブ同士の対戦となり、4月19日にFW小川航基とMF佐野航大が所属するNECと激突する。
試合は拮抗状態が続く中、AZが後半2分に先制。左サイドからのクロスで相手のオウンゴールを誘発した。さらに6分、右CKからゴール前で大混戦になると、再びオウンゴールで追加点を奪った。
AZは後半29分に失点を喫するも、そのまま点差を守り切って2-1で勝利。2年連続の決勝進出を果たし、13シーズンぶり5度目の優勝に王手をかけた。
AZは毎熊が怪我のためメンバー外が続く。また、市原はリザーブチームで結果を残し、トップチームでもベンチ入りは続くがデビューはまだ。一方、NECは佐野の先発が続いており絶好調。小川とともにクラブ史上初の主要タイトル獲得を懸け、決勝に臨む。
