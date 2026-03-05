◇強化試合 米国代表14─4ロッキーズ（2026年3月4日）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する米国代表は4日（日本時間5日）、ロッキーズとの強化試合で打線が2試合続けて2桁得点と爆発。連勝で締めで大会を迎えることとなった。

打線は初回に主将のジャッジ（ヤンキース）が先制ソロ。相手先発・フリーランドの内角カットボールを捉え、左中間席に豪快なアーチを放り込んだ。

4回にはクローアームストロング（カブス）の適時打などで2点を加えると、5回もブレグマン（カブス）が2試合連発となる2ラン。6回にはスミス（ドジャース）のソロ、チュラング（ブルワーズ）の2点二塁打などで5点を追加した。

8回もゴールドシュミット（ヤンキース）、バクストン（ツインズ）に本塁打が飛び出すなど、最後まで攻撃の手を緩めず、14安打で14得点を奪い、ジャイアンツとの強化試合で15点を奪った前日に続き好調ぶりを見せつけた。

投手陣は先発したヤーブロー（ヤンキース）が3回1失点。昨季限りで現役を退いたカーショーは先頭・モニアックに本塁打を浴びると、1死から四球、さらに暴投で塁を進められるなどし、2/3回を1安打2失点だった。

米国代表は強化試合2試合をいずれも白星で飾り、大会を迎えることとなった。1次ラウンドはB組でメキシコなどと戦い、初戦は7日のブラジル戦を予定している。