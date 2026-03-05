◇プレミアリーグ第２９節 ブライトン０―１アーセナル（４日・アメリカンエクスプレススタジアム）

ブライトンの日本代表ＭＦ三笘薫が、４日のアーセナル戦で負傷交代した。前半１２分、スピードを生かしてＤＦラインの裏に抜け出し、シュートを放った直後に左足をひねった。立ち上がってプレーを続けたが、その後も左足を気にするシーンが見られ、本来の伸びやかなスピードや突破力は影を潜めたまま、前半のみで交代。北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦で対戦するオランダ代表の主力でもある、アーセナルＤＦティンバーとマッチアップしたビッグマッチで力を発揮しきれず、試合も０―１と敗れた。

今年６月に迫る北中米Ｗ杯に向け、日本代表には主力の負傷者が続出している。キャプテンのリバプールＭＦ遠藤航は２月に負った負傷で左足首を手術。モナコＭＦ南野拓実は、昨年１２月に左膝の前十字靱帯（じんたい）を断裂し、Ｗ杯出場は非常に厳しい状態となっている。昨年１１月に左手骨折のパルマＧＫ鈴木彩艶は、復帰してベンチ入りはしたが出場はなし。１月に左太もも負傷のＲソシエダードＭＦ久保建英は、リハビリから復帰へ近づいてはいるが、まだ出場には至っていない。それ以外にもバイエルンＤＦ伊藤洋輝、アヤックスＤＦ板倉滉、コペンハーゲンＤＦ鈴木淳之介が負傷により自チームで欠場が続いており、主力クラスの怪我が続出している。日本代表は３月２８日にスコットランド、３１日にイングランドとの親善試合を行うが、Ｗ杯を前にした貴重なテストマッチに主力を大量に欠く可能性も出てきている。