ワールド・ベースボール・クラシック

野球の世界一を争うワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕する。侍ジャパン（日本代表）の最強応援団となるべく、“霊長類最強女子”が連覇を狙うナインに熱きエールを送った。

まさに強力な援軍だ。

前回大会で3度目の優勝を飾った侍ジャパン。決勝でアメリカを破り、歓喜するナインを捉えた名場面のビジュアルをバックにポーズを決めていたのは、元レスリング日本代表の吉田沙保里さんだった。

レスリング女子フリースタイルで3つの五輪金メダルを獲得するなど“霊長類最強女子”と称された吉田さんは、WBCを独占配信するNetflixで、アスリートサポーターを務める。

インスタグラムには「いよいよ明日から2026WBCが開幕しますね 世界の最強チームが打倒侍ジャパンで挑んでくるかと思うので最強応援団として全力で応援させていただきます 頑張れ！侍ジャパン」と意気込みを綴った。

Netflixで応援リーダーを務めるお笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一さん、フィールドレポーターの元プロ野球選手・糸井嘉男氏との3ショットも添えられた投稿に、ファンからは「綺麗です」「豪華スリーショットすぎる」といった声が寄せられた。

日本はプールC初戦（6日）で、台湾と対戦する。



（THE ANSWER編集部）