¡Öº£Æü¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ä¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤¬¡ÖÍýÍ³¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ä¡Ö¼¡¤Ï²¿¤È£¶£¸Ç¯¸å¡Ä²¿¤Æµ®½Å¤«¡ª¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£µÆü¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¹¤´¤¤Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢º£Æü¤Ï¡¢Å·¼ÏÆü¡£°ìÎ³ËüÇÜÆü¡£ÆÒ¤ÎÆü¡£Âç°Â¡££´¤Ä¤¬¤½¤í¤¦ºÇ¶¯³«±¿Æü¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼¡¤Ë¤³¤Î£´¤Ä¤¬¤½¤í¤¦¤Î¤Ï²¿¤È£¶£¸Ç¯¸å¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£²¿¤Æµ®½Å¤«¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£