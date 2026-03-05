日本初の「シップ・ツー・シップ」方式でメタノール供給

大手船社の商船三井、三菱ガス化学、出光興産などが連携し、横浜港で外航メタノール燃料船への燃料供給（バンカリング）が2026年2月6日に横浜市金沢沖で行われました。錨地で燃料供給船を商用運航中の船に横付けし、船から船へ燃料を供給するシップ・ツー・シップ（STS）方式のメタノール燃料バンカリングは日本で初めてのことです。

メタノールは国際海運で環境に優しい次世代燃料のひとつとして期待されています。国内でもこうしたバンカリング普及に向けた取り組みが進んでいますが、どのようなメリットがあるのでしょうか。一方で、供給地の情勢は不安に包まれています。

今回、燃料の供給を受けたのは韓国・現代尾浦造船で2025年5月に引き渡された、新鋭メタノールDF（2元燃料）メタノール輸送船「第七甲山丸」（載貨重量4万7960トン）です。船主は栄福海運（広島県呉市）で、運航を担う商船三井（港区）から三菱ガス化学（千代田区）が長期用船しています。

同船はサウジアラビアからのメタノール輸送に投入されており、三菱ガス化学グループのMGCターミナル千葉事業所でメタノールを荷揚げした後、バンカリングを行う横浜港に移動しました。

バンカリング船の役割を担ったのは内航船社の国華産業（港区）が運航するケミカルタンカー「英華丸」（498総トン）です。通常は東京湾内を拠点に国内のメタノール輸送に使われており、最大で900トンのメタノールを供給できます。

メタノールバンカリングのトライアルでは、まず錨泊している「第七甲山丸」側で安全確認を行った後、待機していた「英華丸」がゆっくりと近づいて船体を横付けし、係留索を両船の間に渡しました。接舷が完了すると「英華丸」に搭載しているホースを「第七甲山丸」のクレーンで船上へ吊り上げ、メタノールタンクへと続く配管のマニホールド（接続口）と接続。「英華丸」から「第七甲山丸」へと燃料の供給が始まりました。

なぜ「メタノール」？ 横浜港も後押し

メタノール燃料は、CO2（二酸化炭素）排出量を最大で15%削減できる、環境に優しい燃料として注目されています。SOx（硫黄酸化物）やPM（粒子状物質）は9割以上、NOx（窒素酸化物）も8割減らすことができるため、厳しい環境規制にも対応可能です。



シップ・ツー・シップバンカリングの様子（画像：横浜市）



三菱ガス化学の三嶋悠之さんは「メタノールは常温常圧の液体なので、他の代替燃料と比べて取り扱いが容易だ。バイオメタノールやグリーンメタノールが広がっていけば、GHG（温室効果ガス）の削減にも十分に寄与できる」とメリットを強調します。

新燃料としてLNG（液化天然ガス）やアンモニアも注目されるなか、メタノールのメリットはバンカリング専用船や設備を用意することなく、既存の化学製品輸送船や陸上インフラをそのまま使える点が挙げられます。

横浜市は環境に配慮した船舶に対するインセンティブ制度を設けており、「第七甲山丸」は2026年1月に拡充したメタノール燃料船に対する入港料の減免適用第１号となっています。横浜市港湾局の中村 仁カーボンニュートラル担当課長は「メタノールバンカリングは、カーボンニュートラルポート（CNP）推進の一環。協力企業の皆さんの力を結集し、港湾の国際協力の強化につなげていきたい」と話していました。

三嶋さんは「メタノールバンカリングができる場所があることは、日本船主がメタノール燃料船を発注するという意欲にもつながってくるのではないか」と、バンカリング拠点の重要性を語ります。

横浜港内でのメタノールバンカリングを巡っては、2024年9月に「英華丸」と海運世界大手マースク（デンマーク）の1万6000TEU型コンテナ船「ALETTE MAERSK」を使用したシップ・ツー・シップ方式のシミュレーションが行われています。この時の知見や、メタノールを含む化学品の国内輸送などの実績、そして国土交通省港湾局が開催した「メタノールバンカリング拠点のあり方検討会」で示された基準・安全対策などを踏まえ、実際にメタノールを供給するトライアルが実現しました。

普及への次なる一手と「地政学リスク」

三嶋さんは「理想はバンカリングの拠点が増えていくこと。横浜港は当然、コンテナ船の寄港も多いのでターゲットとして考えているが、他の港で自動車船などバンカリングできる体制を構築したい」と話します。

三菱ガス化学は「英華丸」に加えて「和華丸」をメタノール輸送に使っており、これに他のケミカルタンカーを組み合わせることで国内全般にデリバリーができる体制を整えています。新規の大規模な投資が必要なく、既存インフラを活用できるのがメタノール燃料の強みですが、需要の拡大があれば、専用の大型バンカリング船が新造される可能性もあります。

「バンカリングをどう実施するかという許認可の部分がハードルとして残っていた。それを今回の横浜でのトライアルを通して、他の港で実施できるようにつなげていきたい」（三嶋さん）

一方で、日本のメタノールの供給は、ほぼ全量を輸入に頼っており、このうちサウジアラビア産が50%から60%を占めています。

2月28日に始まった米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃に伴って、ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことで商船三井などは運航を停止。横浜港でメタノール燃料の供給を受けた後、サウジアラビアに向かった「第七甲山丸」もオマーン沖で待機を余儀なくされているようです。

三菱ガス化学は取材に対して、メタノールは北米や東南アジアなどでも生産していることに触れ、現時点だけ見ると「需給面ではダブついており、世界全体で品薄にはならない」としています。同社はベネズエラ、ブルネイ、トリニダード・トバゴに生産拠点を持っており、バックアップ手配などで、日本向けの供給維持を図っていく方針です。一方で「長引くと船に影響が出てくる」としており、今後の状況を注視しています。