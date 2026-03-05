「韓国サッカーに朗報！」25歳レフティが快挙。欧州メディアも絶賛「パリに不可欠な“宝物”と言っても過言ではない」

「韓国サッカーに朗報！」25歳レフティが快挙。欧州メディアも絶賛「パリに不可欠な“宝物”と言っても過言ではない」