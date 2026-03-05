冬に行きたい「滋賀県の滝」ランキング！ 2位「鶏鳴の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが続く2月は、滝が凍りつき「氷瀑」へと姿を変え、いつもとは異なる美しさを味わうことができます。静寂に包まれた冬の渓谷で、この時期にしか出会えない幻想的な自然の造形美を探しに出かけませんか。
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、滝に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「滋賀県の滝」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「氷瀑スポットで有名だからです」（40代女性／富山県）、「滋賀県甲賀市信楽町の『鶏鳴の滝（けいめいのたき）』へ冬に行く理由は、厳冬期にしか見られない氷瀑や凍りついた幻想的な雪景色、そして静寂に包まれた極上のパワースポットを体感できるからです。信楽の山々に守られた滝は寒さで冷え込み、寒々しい空間が逆に心地よい元気をもたらす、冬だけの隠れた絶景スポット」（30代男性／愛知県）、「凍った滝の景観を楽しみたいので」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「滋賀県で一番落差がある滝だそうですが、琵琶湖の近くにあるので、湖西道路をドライブしながら立ち寄れそうな点に惹かれました。冬の琵琶湖の景色と一緒に、雄大な滝を眺めてみたいです」（50代女性／東京都）、「楊梅の滝は周囲の自然が豊かで、冬の澄んだ空気の中で訪れると滝の音や水の流れをより静かに楽しめそうだと感じました。雪や霜と組み合わさった景色も期待でき、落ち着いた雰囲気の中で自然を味わえそうだと思いました」（20代男性／愛媛県）、「県内最大級の落差があり、冬の澄んだ空気の中で見上げる滝の姿が力強く、雄大だから」（40代女性／鹿児島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：鶏鳴の滝／42票甲賀市信楽町にある「鶏鳴（けいめい）の滝」が2位に選ばれました。鶏の鳴き声にまつわる伝説が残るこの滝は、信楽の山深い場所にあり、冬は静謐な空気に包まれます。周辺には他にも滝が点在し、冬の散策を楽しみながら自然の力を感じることができます。
1位：楊梅の滝／88票1位は、県内最大級の落差を誇る大津市の「楊梅（ようばい）の滝」です。雄滝、雌滝、薬研の滝からなり、遠くからでも白布を垂らしたような美しい姿が望めます。冬の澄んだ空気の中、比良山系の豊かな自然を感じながら、凛とした寒さの中で流れる清らかな滝の姿を堪能できるスポットです。
