「もうね、かっこよすぎて言葉にならない」58歳イケメン俳優、撮影後のカフェ姿に「まさに大人の魅力」反響
俳優の江口洋介さんは3月4日、自身のInstagramを更新。カフェでくつろぐ様子を公開しました。
【写真】江口洋介のすてきな笑顔
特に2枚目では満面の笑みを見せています。スタッフが頼んだパンケーキの大きさに「すごい大きさだね」と笑っているところを撮影されたようです。「江口さんにも手伝っていただき、無事に完食いたしました」と、投稿の最後に現場マネージャーによるコメントも。
コメントでは、「優しい笑顔がステキです」「絵になりますね」「カッコ良いなぁ」「撮影気になります 情報解禁楽しみにしてます」「パンケーキ美味しそうです...」「まさに大人の魅力」「なんてカッコイイんでしょう」「もうね、かっこよすぎて言葉にならない」と、絶賛の声が続出しました。
【写真】江口洋介のすてきな笑顔
「絵になりますね」「今日は撮影が早く終わり、 Cafeでrelax」とつづり、写真を3枚載せている江口さん。青いジャケットを着た姿です。1枚目では横を向き、2、3枚目ではコーヒーカップを持っています。
特に2枚目では満面の笑みを見せています。スタッフが頼んだパンケーキの大きさに「すごい大きさだね」と笑っているところを撮影されたようです。「江口さんにも手伝っていただき、無事に完食いたしました」と、投稿の最後に現場マネージャーによるコメントも。