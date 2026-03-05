米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、日本の海運会社が対応に追われている。

喫緊の課題はペルシャ湾に残る日本関係の船舶の脱出だが、めどは立っていない。中東情勢の悪化は、ホルムズ海峡を経由する原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）の輸送に加え、スエズ運河で欧州とアジアを結ぶ航路にも影響が及び、海上輸送はかつてない制約を受けている。

「事態は相当深刻だ」

日本船主協会は４日、新設した「海上安全等対策本部」の初会合を開いた。長沢仁志会長（日本郵船会長）は、報道陣の取材に対して「事態は相当深刻だ。楽観できる状況ではない」と強い危機感を示した。

協会によると、４日時点でペルシャ湾内に残る日本関係の船舶は４４隻。約半数が原油タンカーで、ＬＮＧや自動車の運搬船もある。乗船する日本人２４人の安全は確認できているという。

この日の会合では、船員や船舶、荷物の安全確保や情報共有で連携を強化する方針を確認した。長沢会長は「戦闘の収束や機雷がないことなど、全てを確認しなければ、航行は再開できない」と語気を強めた。

保険

ホルムズ海峡はペルシャ湾とインド洋を結び、世界で取引される原油やＬＮＧの約２割が通る海上の要衝だ。日本は輸入原油の９割以上を中東に依存する。現在はイランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」がホルムズ海峡の封鎖を宣言し、船舶が航行できない状況だ。

米国のトランプ大統領は３日、ホルムズ海峡を通過するタンカーに対し、米海軍による護衛の提供を検討する考えを示した。政府系機関の米国際開発金融公社（ＤＦＣ）に対し、ペルシャ湾を航行する船会社を対象に保険を提供するよう命じたことも明かした。長沢会長は「保険がないと航行ができないので注目している。情報収集を進め、対応していきたい」と述べた。

「ホルムズ海峡と紅海が同時に通れなくなるのは、前代未聞の事態だ」

中東情勢の悪化は、アジアと欧州を結ぶ最短ルートで、主に自動車や食料などの輸送に使われるスエズ運河や紅海にも影響が及ぶ。日本の海運会社は２０２３年にイエメンの反政府武装勢力による商船への攻撃が起きて以降、アフリカ・喜望峰を経由する代替ルートを活用し、所要日数は１０〜１４日程度増え、運賃は３〜５割程度高くなっている。

日本はエネルギーの９割、食料の６割を海外に依存し、貿易量の９９％以上を海運が担う。海運大手幹部は「ホルムズ海峡と紅海が同時に通れなくなるのは、前代未聞の事態だ。影響は読み切れない」と嘆いた。