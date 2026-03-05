ライアン・ゴズリング神対応、砂漠で立ち往生したインタビュワーに「水はある？」「水分補給できてる？」

インタビュワーが事故でインタビューに間に合わず、砂漠で立ち往生？困った事態に、ライアン・ゴズリングが“神対応”を見せた。

珍事件が起こったのは、ゴズリング主演最新作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』のバーチャルインタビューだ。この形式のインタビューでは、世界各地のインタビュワーがかわるがわるZoomで繋ぎ、画面越しに個別の質疑応答を行う。

ところがこの日の取材に参加した米Jake's Takesのジェイク・ハミルトン氏は、グランド・キャニオンを訪れるツアーから戻る途中で乗っていたバスが立ち往生してしまい、砂漠地帯のど真ん中に放り出されてしまった。ゴズリングとの貴重なインタビューに間に合わなくなってしまったのだ。

ハミルトンは仕方なく、砂漠地帯でスマートフォンのカメラを通じてインタビューに参加。岩が転がるワイルドな景色の中、サングラス姿で画面に登場したハミルトンを見るや、ゴズリングは「君は火山にいるのか？」と驚く。事情を説明されると、「まるで『ミッション：インポッシブル』のトム・クルーズみたいだね。ロッククライミングするやつ」とユーモアとともに寛大に対応した。

さらにゴズリングは「グランド・キャニオンは見られましたか？」と逆質問。ハミルトンが「見られました！『プロジェクト・ヘイル・メアリー』くらい綺麗でした」と映画に絡めた回答をすると、「ワオ、仕事復帰だね」と喜んだ。

ともかくハミルトンは、砂漠の路上でインタビューを開始。二問目の質問に移ると、ゴズリングは回答する前に「そっち、助けは来てるんですか？」と気遣い、さらに「ちょっと待って、まず確認させて。お水ある？」と心配した。

水はあります、とハミルトンは答えたが、その後もゴズリングは「水分補給はできてます？」「水は全員分足りてますか？大丈夫そう？」「常に備えといてね」と、相手の水分事情をやたらと気遣った。

ハミルトンが「水はあるので大丈夫です！なんなら整髪料もある」と答えると、「整髪料と水を交換してもらってね」と、とにかく水分補給が第一だと貫くゴズリング。その後、ハミルトンが「実は今、僕のガールフレンドがカメラを回してるんです」と伝えると、「彼女も映れる？」とゴズリング。ガールフレンドが自撮りに切り替え、「アイリスです」と紹介されると、「アイリス、君がMVPだ」と讃えた。

珍しい状況に、大いに話が脱線しながらも質問に答え終えたゴズリングは、最後にも「ちゃんと水分補給できてるか心配だよ。チョコバーとかある？」「ブランケットある？寒くならない？」と気遣いを続けた。ハミルトンが「忘れられないインタビューになりました」と言うと、「無事に帰れたか、また教えてね」と呼びかけ、笑顔で手を振ってインタビューを終えている。

優しいナイスガイズ！なライアン・ゴズリング主演の映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は2026年3月20日、日米同時公開。