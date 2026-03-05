『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズの最終章『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』は、この3部作を締めくくる“エモーショナルな完結編”になるという。脚本・製作のフィル・ロード＆クリス・ミラーが明かした。

監督作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』のため、ロード＆ミラーは米の取材に登場。ミラーは『ビヨンド・ザ・スパイダーバース』の製作まっただなかであることを認め、「素晴らしいストーリーに最高のチーム、そして見事な新キャスト」が揃っていると語った。「あまり言えなくてすみません」と付け加えながら。

マイルス・モラレスを主人公とする『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズは本作をもって完結予定。グウェン・ステイシーやスパイダー・パンクの単独作品が進行中のほか、実写ドラマ「スパイダー・ノワール」も5月に配信開始を控えるが、ロード＆ミラーはあくまでもこの映画が「現3部作の最終作」と強調。「とてもエモーショナル」な映画になると予告した。

本作では、撮影監督に『ウィキッド』2部作のアリス・ブルックスを新たに起用。実写畑から越境してのアニメーション参加となるが、ミラーは「バーチャルで撮影をしてくれています。とてもエキサイティングです」と語った。ソニー・ピクチャーズ・アニメーション代表のダミアン・デ・フロベルヴィルも「『スパイダーバース』史上かつてない撮影」と明かしている。

先日、ロード＆ミラーは『ビヨンド・ザ・スパイダーバース』について「一度分解して再構築した」と、ハードな製作プロセスを示唆していた。「僕たちに一番プレッシャーをかけているのは、僕たち自身」であり、「見たことのないものを見せ、かつてない体験を感じてもらいたい」という。

映画『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』は2027年6月18日に米公開予定。

