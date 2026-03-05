福岡ソフトバンクホークスへの強い愛を持つ"鷹BAKA"たちが集結し、独自の視点と発想でチームの魅力を深掘りするバラエティ番組「鷹BAKA軍団」。2023年にスタートし、2026年で4年目に突入する。

選手の素顔や知られざる舞台裏、そしてファン目線だからこそ切り込めるマニアックな企画が話題を呼んできた本番組。Season4のスタートを前に、カンニング竹山、ひぐち君(髭男爵)、松田実桜に、番組の魅力や印象に残る企画、そしてそれぞれの"ホークス愛"の変化について語ってもらった。

――番組開始から4年目を迎えますが、この番組ならではの魅力はどんなところだと感じていますか

竹山「スポーツ番組とは違いホークスバラエティー番組なので選手の素の部分や会話が存分にわかります！ホークスファンは必見です！」

ひぐち君「さまざまな企画によって、選手の意外な一面が垣間見れるところだと思います」

松田「試合の裏側や普段は見られない表情に加えて、他では聞けないような"鷹BAKAならでは"のプライベートな質問を通して、選手の人柄や素顔が伝わってくるところがこの番組ならではだと感じています。野球ファンはもちろん、普段あまり野球を見ない人でも楽しめる、バラエティ要素とホークス愛のバランスが魅力です」

――これまでの放送の中で、特に印象に残っている企画や思い出があれば教えてください

竹山「選手の出勤私服チェック！ホークス3軍四国遠征帯同ロケ！斉藤和巳の呼び出しゴルフ！」

ひぐち君「首位打者を獲る直前の牧原選手へのインタビューです。有言実行にシビれました！」

松田「特に印象に残っているのは、三軍の遠征に密着した企画です。一軍・二軍とはまた違う環境や雰囲気を、現地で間近に見ることができ、選手一人ひとりのひたむきさや野球への向き合い方が強く伝わってきました」

――番組を通して、ご自身の"ホークス愛"に変化はありましたか？

竹山「より選手が身近になりまるで身内を応援してるような気になりました！また生活にホークスが普通に入り込みプライベートでもよくホークスのアパレルを着てます！」

ひぐち君「ハリーホークが"ひぐちカッター"をしてくれるようになったので、勝手ながら愛がより深まっています」

松田「番組に参加する前は一からのスタートでしたが、取材や企画を重ねる中で野球そのものがどんどん好きになり、今では毎日野球を見るのが当たり前の生活に変わりました。気づけばホークス関連の記事や情報を追うようになり、SNSのおすすめもホークスばかり流れてくるほど、"ホークス愛"が自然と深まったと感じています」

――ご自身が選ぶ、福岡ソフトバンクホークス2026シーズンのキーマンを教えてください

竹山「スチュワート投手しっかりローテに入り投げて2桁投手になれるように頑張ってほしいです！」

ひぐち君「海野隆司捕手」

松田「牧原大成選手だと思います。首位打者を獲得した実績に加えて、守れる守備力、そしてチームを勢いづけるバッティング。攻守ともに欠かせない存在だと感じています。今年も牧原選手のプレーをたくさん見られることを楽しみにしています」

――「鷹BAKA軍団 Season4」開始への意気込みと、ファンの皆さんへメッセージをお願いします

竹山「今年もホークスファンの方に愛され、皆さんが楽しみにしていただけるような他球団にはない番組ホークスバラエティー番組をお送りします！いつ見てもどんな気持ちで見てもホークスの事が益々好きになる番組をお送りいたします！宜しくお願いします」

ひぐち君「なんとか今年も残留できたので、精一杯やらせていただきます(笑)。2026年もホークスファンの皆さんと応援したカッター！」

松田「鷹BAKAらしく全力で、そしてマニアックにホークスの魅力をお届けしていきます！いつも応援してくださっている皆さん、本当にありがとうございます。これからも一緒に、熱く！ホークスを応援していきましょう！Season4もぜひ楽しみにしていてください！」

文＝HOMINIS編集部

放送情報

鷹BAKA軍団 Season４

放送日時：毎週日曜日 11:00〜11:15

チャンネル：スポーツライブ＋

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ