「浮気をしたらアウトだよ」と彼女を牽制するセリフ９パターン
彼女の浮気を防ぎたいと思うのは当然ですが、過剰に束縛したり、厳しいルールを課してしまうと、逆効果になりかねません。何気ないセリフから「浮気は絶対に許さない」と警告を発する方法はないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『浮気をしたらアウトだよ』と彼女を牽制するセリフ」をご紹介します。
【１】まっすぐに目を見ながら「俺も絶対に浮気はしないからね」
「この人だけは裏切れないと思った」（10代女性）というように、こちらから本気度を見せて、その信頼に応えようと思わせるパターンです。ストレートな愛情表現が一番の浮気対策になるのかもしれません。
【２】浮気された芸能人の会見を見て「何で別れないんだろ？」
「一度の気の迷いすらありえないみたいな言い方に、思わず彼氏を二度見した」（20代女性）というように、「浮気イコール別れ」をきっぱり主張することで彼女を牽制する作戦です。自分にもそのまま返ってくるので、浮気を疑われる振る舞いは慎むようにしましょう。
【３】友人カップルの浮気話をしながら「出来心を言い訳にするヤツは最低だよな」
「友達のネタで笑うのかと思ったら、本当に許せないみたいでびっくりした」（10代女性）というように、いかなる言い訳も認めない姿勢で「浮気はダメ」と思わせるのもよさそうです。個人攻撃になると論点が逸れてしまうので、「罪を憎んで人を憎まず」を肝に銘じておきましょう。
【４】遠い目をしながら「一度浮気した人って、絶対繰り返すからね」
「浮気された過去があるのかと聞き入った」（10代女性）というように、浮気された経験を匂わせることで暗に釘をさすパターンです。「浮気アレルギー」をのぞかせるだけでも、彼女に強い印象を残すかもしれません。
【５】彼女に浮気されても元サヤに収まったカップルのエピソードに「浮気されても許した？あり得ない！」
「激高ぶりに、浮気したら即別れるって言われそうと思った」（10代女性）など、怒りを前面に出すことで浮気を選択肢から消す作戦です。「状況によっては情状酌量も」と思わせない勢いで否定すると、彼女も覚悟を決めてくれるでしょう。
【６】ドロドロの恋愛ドラマを見て「二股って、絶対バレるよね」
「達観した態度と冷静さがひしひし伝わってきた。浮気したら絶対見抜かれそう」（20代女性）というように、クールな分析眼に身の引き締まる思いをしたことのある女性もいます。ただし、そう宣言したからには、彼女の浮気に気付かないと間抜けなので、「万一」に備えて目を光らせる必要はありそうです。
【７】不倫を肯定する発言に「絶対ありえないって！」
「普段は優しい口調なのに、これだけは強く言い切るところに真剣みを感じた」（10代女性）というように、ビシッと筋の通った態度で浮気を許す余地のないことを示す手もあります。感情を前面に出しすぎずに、冷静に言い放ったほうが凄みを感じさせるでしょう。
【８】浮気の境界線について話しながら「俺も誤解されるようなことは避けてるから」
「わざわざルールを作ってそれを守ってる人は裏切れない」（20代女性）というように、我が身を正して浮気を否定すると、彼女も厳粛に受け止めてくれるようです。日ごろの信頼感が決め手なので、約束を破らないなど、信用されるだけの言動を心がけましょう。
【９】恋愛トークの流れで「浮気をダシにしたスリルなんて要らないよね」
「彼氏が駆け引きなしで付き合うタイプだから、私も影響を受けるようになった」（20代女性）というように、恋愛への真面目なスタンスを示すと、彼女のハードルも自然に上がっていくようです。ただし言行不一致だと説得力がないので、普段からの姿勢が問われるでしょう。
「浮気」はするほうもされたほうも傷つく行為なので、彼女の気の迷いを未然に防ぐためにも、普段からさりげなく「絶対ダメ」と思わせておいたほうがよさそうです。（佐々木正孝）
