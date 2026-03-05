「Ultimate Article 宇宙刑事ギャバン」9月再販決定！ 全身25箇所LED発光、ダイナミックなライト＆サウンド機能搭載
メガハウスは、フィギュア「Ultimate Article 宇宙刑事ギャバン」を9月下旬に再販する。価格は43,450円。予約受付期間は3月6日13時から5月上旬まで。
「宇宙刑事ギャバン」が、40cmのビッグスケールでメッキ輝く至高のディテールと電子ギミックを兼ね備えたUAシリーズに再び登場。
作中クライマックスシーン等で使用される「超アップ用スーツ」同様、真空蒸着メッキで再現された「コンバットスーツ」は、豪華美麗な迫力の逸品となっている。 また、マスクやスーツ各部のディテール、随所に施された細かなマーキング類も徹底再現されている。
ギミックは、全身25箇所LED発光、ダイナミックなライト＆サウンド機能を内蔵。スイッチ「ON1」では、戦闘シーンでお馴染みのBGM「宇宙刑事ギャバン（インストゥルメンタル）」とともに「レーザースコープ」の点灯に加え、頭部・胸部の「ディメンションコントローラー」が高速リレー発光する。スイッチ「ON2」では、クライマックスシーンでお馴染み「ギャバンダイナミック!!」時のBGMとともに交換用のオプションアームとレーザーブレード（発光用）を用いて、全点灯および右腕のレーザーブレードが発光、必殺技シーンの臨場感を楽しめる。
オプションパーツとして「レーザーブレード」用右腕とブレード（通常用・発光用）2種が付属。さらに、付属品のステッカー2種（作品ロゴ・「銀河連邦警察」マーク）は、台座等に貼ることができる。
Ultimate Article 宇宙刑事ギャバン（再販）
9月下旬 再販予定
価格：43,450円
【製品概要】
・塗装済完成品
・サイズ：全高約400mm
・ライト＆サウンドギミック内蔵（全身25箇所LED発光、作中BGM収録）
※単4乾電池×3本使用（別売り）
【各種付属品】
・専用台座＆支柱パーツ
・交換用腕パーツ×1種
・交換用ブレードパーツ×2種
・台座用ステッカー×2枚
・取扱い説明書
【受注サイト】
・プレミアムバンダイ
・あみあみ
・でじたみん
・ボークス
・イエローサブマリン（一部店舗を除く）限定
(C)東映