メガハウスは、フィギュア「Ultimate Article 宇宙刑事ギャバン」を9月下旬に再販する。価格は43,450円。予約受付期間は3月6日13時から5月上旬まで。

「宇宙刑事ギャバン」が、40cmのビッグスケールでメッキ輝く至高のディテールと電子ギミックを兼ね備えたUAシリーズに再び登場。

作中クライマックスシーン等で使用される「超アップ用スーツ」同様、真空蒸着メッキで再現された「コンバットスーツ」は、豪華美麗な迫力の逸品となっている。 また、マスクやスーツ各部のディテール、随所に施された細かなマーキング類も徹底再現されている。

ギミックは、全身25箇所LED発光、ダイナミックなライト＆サウンド機能を内蔵。スイッチ「ON1」では、戦闘シーンでお馴染みのBGM「宇宙刑事ギャバン（インストゥルメンタル）」とともに「レーザースコープ」の点灯に加え、頭部・胸部の「ディメンションコントローラー」が高速リレー発光する。スイッチ「ON2」では、クライマックスシーンでお馴染み「ギャバンダイナミック!!」時のBGMとともに交換用のオプションアームとレーザーブレード（発光用）を用いて、全点灯および右腕のレーザーブレードが発光、必殺技シーンの臨場感を楽しめる。

オプションパーツとして「レーザーブレード」用右腕とブレード（通常用・発光用）2種が付属。さらに、付属品のステッカー2種（作品ロゴ・「銀河連邦警察」マーク）は、台座等に貼ることができる。

【製品概要】

・塗装済完成品

・サイズ：全高約400mm

・ライト＆サウンドギミック内蔵（全身25箇所LED発光、作中BGM収録）

※単4乾電池×3本使用（別売り）

【各種付属品】

・専用台座＆支柱パーツ

・交換用腕パーツ×1種

・交換用ブレードパーツ×2種

・台座用ステッカー×2枚

・取扱い説明書

【受注サイト】

・プレミアムバンダイ

・あみあみ

・でじたみん

・ボークス

・イエローサブマリン（一部店舗を除く）限定

(C)東映