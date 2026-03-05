【B-style 機動武闘伝 Gガンダム レイン・ミカムラ バニーVer.】 受注期間：3月6日13時～4月下旬 発送月：9月下旬予定 価格：39,600円

メガハウスは、フィギュア「B-style 機動武闘伝 Gガンダム レイン・ミカムラ バニーVer.」の予約をプレミアムバンダイ、あみあみで3月6日13時より受け付ける。価格は39,600円。商品の発送は9月下旬を予定している。

本製品は、「機動武闘伝Gガンダム」より、ヒロインの「レイン・ミカムラ」を、大胆なバニースーツ姿で1/4スケールフィギュア化したもの。ファイティングスーツをイメージしたコスチュームは光沢塗装で仕上げられ、しなやかなボディラインを美しく演出する。さらに、網タイツに実素材を使用することでリアルな質感を追求している。

また、穏やかな微笑みと知性を感じさせる表情、流れるようなポージングが彼女の新たな魅力を引き出している。

B-style 機動武闘伝 Gガンダム レイン・ミカムラ バニーVer.

受注期間：3月6日13時～4月下旬

発送月：9月下旬予定

価格：39,600円

受注サイト：プレミアムバンダイ、あみあみ

【商品構成】

彩色済み完成品フィギュア×1

【商品サイズ】

全高：約300mm

(C)創通・サンライズ