「機動武闘伝Gガンダム」より「レイン・ミカムラ」が全高約300mmのバニースーツフィギュアに！3月6日13時より予約開始
【B-style 機動武闘伝 Gガンダム レイン・ミカムラ バニーVer.】 受注期間：3月6日13時～4月下旬 発送月：9月下旬予定 価格：39,600円
メガハウスは、フィギュア「B-style 機動武闘伝 Gガンダム レイン・ミカムラ バニーVer.」の予約をプレミアムバンダイ、あみあみで3月6日13時より受け付ける。価格は39,600円。商品の発送は9月下旬を予定している。
本製品は、「機動武闘伝Gガンダム」より、ヒロインの「レイン・ミカムラ」を、大胆なバニースーツ姿で1/4スケールフィギュア化したもの。ファイティングスーツをイメージしたコスチュームは光沢塗装で仕上げられ、しなやかなボディラインを美しく演出する。さらに、網タイツに実素材を使用することでリアルな質感を追求している。
また、穏やかな微笑みと知性を感じさせる表情、流れるようなポージングが彼女の新たな魅力を引き出している。
B-style 機動武闘伝 Gガンダム レイン・ミカムラ バニーVer.
受注期間：3月6日13時～4月下旬
発送月：9月下旬予定
価格：39,600円
受注サイト：プレミアムバンダイ、あみあみ
【商品構成】
彩色済み完成品フィギュア×1
【商品サイズ】
全高：約300mm
(C)創通・サンライズ