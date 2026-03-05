日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は５日、この日開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について報じた。

番組では大会を国内独占ライブ配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」でスペシャルサポーターを務める嵐・二宮和也が２月に宮崎で行われた侍ジャパンの合宿を訪れ、近藤健介外野手（３２、ソフトバンク）にインタビューした模様をＶＴＲで紹介した。

日本ハム在籍時代に大谷翔平（３１、ドジャース）とチームメートだった近藤。投手・大谷、捕手・近藤でバッテリーを組んだこともある。

二宮が「日ハム時代の先輩・後輩でもあるわけじゃないですか。連絡とかっていうのは？」と尋ねると、昨年のナ・リーグＭＶＰに選出された時に連絡したと近藤。「『ＭＶＰおめでとう』と送ったら『ＷＢＣ頑張ってください』ときました。だから『お前出ろや』って」返信したことを明かすと、二宮は手をたたいて大ウケ。

さらに近藤は「翔平がすごくなって、みなさんチヤホヤしていますけど、僕からしたら（大谷は）後輩なんで」とニヤリ。二宮は「強いよな〜、それ！揺るがない事実だもんね。いいな、言ってみたいな〜」と羨望のまなざしを向けた。近藤が「アイツがどうなろうが後輩だというのは常に言っているんで」と続けると、二宮は「それはうれしいですよね。大谷選手からしても、頼れるお兄ちゃんがいるのは」。しかし近藤は「そうなっていたらいいですけど、なんとも思ってないんじゃないですか」と苦笑い。これにはスタジオ全体が笑いに包まれた。