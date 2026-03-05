女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は5日、第109回が放送された。2016年度後期「べっぴんさん」以来9年ぶり2回目の朝ドラ出演を果たし、主人公と同じく西洋人の夫を持つ女性・ラン役を好演している女優の蓮佛美沙子（35）からコメントが到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

――出演が決まった際の心境は？

「『ばけばけ』には昨年（1〜3月）の夜ドラ『バニラな毎日』でお世話になったスタッフさんも多く関わっているので、オンエア前から楽しみにしていました。放送が始まってからも、純粋に視聴者として作品を大好きになっていたので、まさか呼んでいただけるとは！スタッフの皆さんとこんなに早く再会できたのもうれしかったですし、作品も大好きなので、ファンが現場見学に行くような気持ちでした（笑）」

「実際に出演することになり、文字だけで役柄の体温や鼓動を感じられるようなふじきさんの脚本にあらためて感動しました。ただそこに生活があり、人の温もりとそれぞれが抱えている思いがあって…という原始的な営みの豊かさが本当に愛おしく描かれていて、脚本を読んでとても幸せな気持ちになりました」

――役柄について。

「カラッと明るくてユーモアもあり、英語も話すことができる、とても聡明な人です。でも心の奥底では、いつ夫がアメリカに帰ってしまうのかと覚悟しつつも不安を感じている、健気な女性だと感じました。クランクインする前までは、トキが憧れるような雰囲気が出せるか少し不安だったのですが、衣装や美術がとにかく素敵で、支度をしてセットに足を踏み入れた瞬間に“大丈夫だ”と思えました。そういった環境にたくさん助けられて、堂々とお芝居できた気がしています」

「英語で演じる上で一番難しいのは、相手の台詞をどう聞くか、な気がしています。（夫の）ロバート（ジョー・トレメイン）に台詞を畳み掛けられるシーンなどは、本番までに相手の台詞を必死に耳に馴染ませて、本番ではその瞬間を生きるために全部忘れて、という作業をする必要があり、それがとても大変でした」

――印象的なシーンは？

「第109回の“旦那の生きたい道を選んでほしいと思います”とヘブンさんに伝えるシーンが印象的です。心の中では“アメリカに帰ってほしくない”と思っていますが、相手を思って、また明治の女性として“そうあるべき”と信じて、真逆のことを伝える。そこから本心をどれだけのぞかせるか、もしくは隠すのか、そのさじ加減が本当に難しかったです」

「トキとは違い、ランは自分と同じ外国人と結婚した日本人妻の行く末をたくさん見てきました。“みんな最後は旦那が1人で母国に帰る”“だから籍も入れてない、帰るなら別れる”と言えるランだけど、ずっと心は“嫌だ”と叫んでいて、いつ自分の夫が帰国するか心の底ではおびえていたのだろうと思います」

――視聴者へのメッセージ。

「『ばけばけ』は、生きていくというシンプルな行為そのものの美しさや豊かさを丁寧に、そして心地よいユーモアを持って創られている作品だなと思います。物理的に贅沢すぎる今の時代に、そぎ落とされた精神的な富を、トキたちの生活を通してそっと手渡してくれる。その愛情深さやユーモアのバランスが本当に大好きです。後半に差し掛かった『ばけばけ』を、私もいち視聴者としてとても楽しみにしています」