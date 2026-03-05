女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は5日、第109話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第109話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）はラン（蓮佛美沙子）から、松野トキ（郄石あかり）に意図せず「フィリピン滞在記」のことを伝えてしまったと聞かされる。ランは謝罪。ランにも背中を押され、ヘブンはトキを日本に残してフィリピンに旅立つことを心に決める。トキもまた、生まれる子どもと家族たちと日本に残り、ヘブンの夢、作家活動を応援しようと決意。互いの思いを告げるため、トキとヘブンは散歩に出掛ける…という展開。

ヘブン「ワタシ、キメル、シマシタ。ワタシ、ニホン…」

トキの呼吸が浅くなり、ふらつく。ヘブンはおんぶして病院に連れていく。

トキ「病院は行きました…」「病ではありません…」

ヘブンは一瞬の後、ピンとくる。「赤ちゃん？アカンボウ？」「俺とおトキさんの子だ！」と大興奮。トキが言い出せなかった理由も察した。

ヘブン「フィリピン、イカナイ。ニホン、イマス。ズット、イマス」

トキ「でも…」

ヘブン「デモ、ナイ。ワタシ、パパサン。アナタ、ママサン」「ズット、ニホン、クラス、シマショウ」

トキは感涙。

ヘブン「I want to be with you」

トキ「I want to be with you」

ヘブンは最後に知らされたと察し「ワタシ、サイゴノヒト」。2人は笑い合った。

SNS上には「朝から号泣」「今日は神回」「今日も化粧やり直し」「ヘブンさんの演技、最高」「今日はトミー・バストウも凄かった。不安、焦り、喜び、愛情」「（トキが唯一流暢な英文）I want to be with youの伏線、ここで回収かー（涙）」「サイゴノヒトw」などの声が続出。視聴者の涙を誘った。

史実としては熊本時代の1893年（明治26年）、八雲とセツさんの長男・一雄が誕生している。