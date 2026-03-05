「オープン戦、オリックス２−０広島」（４日、京セラドーム大阪）

広島の床田寛樹投手と森下暢仁投手がそろって今年初の対外試合登板に臨み、無失点投球を披露した。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

−床田、森下について。

「２人ともまずまず良かったと思います」

−打線について。相手が好投手だった。

「２人（山下、ジェリー）とも真っすぐが強い投手。ヒット４本か。点は入らなかったけど、内容のいい打者はたくさんいたかなと。捉えた当たりだとか、いい内容の打者は多かったなと見えました」

−佐々木は引っ張りだけでなく、高め真っすぐを右方向に。

「いいですね。あれも１５０キロ超えた強い真っすぐをああやって逆方向にいい当たりというは、内容もいいと思います。あと、成（勝田）にしても内容は良かったし。最後（八回）の一塁ライナーもすごくいい」

−佐藤柳について。

「点は取られたけど、真っすぐは良くなっているなって感じました」

−今後も中継ぎ起用を続けていくか。

「そうやね。ショートイニングで見てみたいなと思います」