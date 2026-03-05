高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」の第110回が３月６日に放送予定です。

【写真】生まれた子どもを抱き、喜ぶヘブン

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下３月６日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

あっという間に半年が過ぎ、トキは出産の日を迎える。

ヘブン（トミー・バストウさん）や司之介（岡部たかし）、丈（杉田雷麟さん）、正木（日高由起刀さん）は、無事の出産を祈り家の柱に向かう。

フミ（池脇千鶴さん）、クマ（夏目透羽さん）、産婆（原ふき子さん）が見守る中、ついに、トキとヘブンの子供が産まれる！

可愛らしい二人の子供に、デレデレになる松野家一同。

そんな中、正木があることに気づく。