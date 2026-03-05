4年ぶり復活の「ヴェゼル RS」！

2025年10月24日、ホンダはコンパクトSUV「VEZEL（ヴェゼル）」に新グレード「e：HEV RS」を設定し、発売しました。

初代ヴェゼルは2013年12月19日に登場しました。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「新たなコンパクトSUV」です！（30枚以上）

SUVの力強さとクーペの落ち着き、そしてミニバンのような扱いやすさ、さらには燃費性能まで、さまざまな価値を高次元で融合させた新しいクルマとしてデビューしています。

「VEZEL」のネーミングは、「カットした宝石の小さな面」を表す英語「Bezel」と、クルマを意味する英語「Vehicle」をあわせた造語です。

見る角度によって表情を変える宝石のように「多面的な魅力と価値を持つクルマ」という想いが込められています。

初代ヴェゼルは発売後に世界中で注目を浴び、2020年11月までには累計約384万台を販売するヒット作となりました。

その後、フルモデルチェンジにより2代目となる現行モデルを2021年に発売しています。

ヴェゼルのボディサイズは、全長4340-4385mm×全幅1790mm×全高1545-1590mm、ホイールベースは2610mm。

パワートレインは、1.5リッター直列4気筒エンジン（ガソリン車）と、モーターを組み合わせたハイブリッド（e：HEV）の2種類です。

トランスミッションは、ガソリンモデルがCVT、ハイブリッドモデルが電気式無段変速機となっています。

駆動方式は、ガソリン車の「G」グレードは4WDのみ、それ以外のグレードはFFと4WDが選択可能です。

そして、今回新たに追加されたヴェゼル「 e：HEV RS」。

初代ヴェゼルの2016年モデルから設定されていたスポーティグレード「RS」の系譜を継いだモデルですが、2代目へのフルモデルチェンジに伴い、ラインナップから廃止されていました。

今回の追加設定により、ヴェゼルRSが約4年ぶりに復活を果たす形となっています。

グランドコンセプトを「URBAN SPORT VEZEL（アーバン スポーツ ヴェゼル）」とし、デザインと走りを磨きつつ、スポーティーさを徹底的に追求したモデルです。

ヴェゼルの特徴であるクーペプロポーションはそのままに、スポーティーさが際立つフォルムを実現しています。

ほかのグレードの全高が1580mm-1590mmに対し、e：HEV RSでは1545mmと低く抑えられました。

そのため、機械式立体駐車場への入庫も可能にしています。

また、専用のローダウンサスペンションや電動パワーステアリングの専用チューニングにより、一体感のある操作性を体感できます。

そしてRS専用の内外装を施すことで、走りへの期待が高まるデザインとなっています。

エクステリアには、フロントバンパーロアーグリル、フロント・リアバンパーモールディングやドアロアーガーニッシュを採用。

RS専用のフロントグリルやRSエンブレム、ベルリナブラック＋ダーク切削クリアの18インチアルミホイール、ブラックのドアミラーなど、随所にスポーティーな装備や装飾が施されています。

黒を基調としたインテリアには赤のステッチや加飾があしらわれ、スポーティーさと上質な雰囲気が両立する空間に仕上げられました。

また、シート表皮には耐久性に優れた「ラックススェード」が採用され、滑りにくい質感により運転姿勢のホールド性を高めています。

ボディカラーは「プラチナホワイト・パール」「スレートグレー・パール」「クリスタルブラック・パール」「プレミアムクリスタルレッド・メタリック」「シーベットブルー・パール」の合計5色。

ヴェゼル e：HEV RSの販売価格（消費税込）は、FFが374万8800円、4WDが396万8800円です。

e:HEV RS独自にチューニングされた走行性能や専用デザインは、オーナーに運転する楽しさと高揚感をもたらしてくれるでしょう。