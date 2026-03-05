½÷²¦¥ì¡¼¥¹¤Î¡ÈËÜÌ¿¡É¤âÃÇ¸À¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¡2026Ç¯¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ä°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡¡ÚÂçÀ¾æÆÂÀ¤ÎSHOWTIME¡¦³«ËëÆÃÊÌÊÔ¡Û
¡ã¥À¥¤¥¥ó¥ª¡¼¥¥Ã¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡½éÆü¡þ5Æü¡þÎ°µå¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô(²Æì¸©¡Ë¡þ6610¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤¬¡¢º£Ç¯¤â²Æì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£ Á´37»î¹ç¤ÎÄ¹¤¤¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¡¢Ç¯´Ö½÷²¦¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤ÎÅ¸Ë¾¤òÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤Î¥³¡¼¥Á·ó¥¥ã¥Ç¥£¤òÌ³¤á¤ëÂçÀ¾æÆÂÀ»á¤¬Àê¤¦¡£³«ËëÀïÁ°¤Î¥³¡¼¥¹¤äÎý½¬¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ö¤ê¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¿ô¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¡©
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó¹ñÆâºÇ¶¯¡ª¡¡º´µ×´Ö¼ëè½¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤Ê¤¼¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡©
¢£¿ÀÃ«¤½¤é¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤Ë¶ÃØ³ºòÇ¯¤Ïº´µ×´Ö¼ëè½¤¬½é¤Î½÷²¦¤Ëµ±¤¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ë¿ÀÃ«¤½¤é¡¢Æ±3°Ì¤Ë²ÏËÜ·ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î3¿Í¤Ïº£Ç¯¤Î²Æì¤Ç¤â¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿ÀÃ«Áª¼ê¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤è¤ê¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¹5¥ä¡¼¥É¤¯¤é¤¤¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤¨Á´¤¯¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½÷²¦¤ÎËÜÌ¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤½¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤â¥ª¥Õ¤Î´Ö¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£¡Ö½ÀÆðÀ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö5¾¡¤¯¤é¤¤µó¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¾¡¤Ä»î¹ç¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡£¿ÀÃ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯¡Ê260.82¥ä¡¼¥É¡Ë¤ËÂ³¤¡¢ºòÇ¯¤âÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥261.92¥ä¡¼¥É¤Ç¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¶þ»Ø¤ÎÈô¤Ð¤·²°¡£¤½¤ÎÉð´ï¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀºÅÙ¤âÁý¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¶¼°Ò¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÈô¤Ð¤·²°¤ÎÁª¼ê¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤ÄÊý¤âÂ¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÀÃ«Áª¼ê¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤â¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£º£½µ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡£²«¶â´üÆÍÆþ¤ÎÍ½´¶¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¡È³Ð¸ç¡É¤¬¤Ë¤¸¤àºòµ¨½÷²¦¤¿¤À¡¢2Ç¯Ï¢Â³½÷²¦¤òÌÜ»Ø¤¹º´µ×´Ö¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç²ÆìÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤Ë¤ÏÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯¤¬Âç¤¤¯¡¢Äã¤¯¡¢Ä¹¤¤¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¥ê¥º¥à¤ä¥Æ¥ó¥Ý¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´Ë¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢¹Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤Ò¸«ËÜ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ø¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Éð»ÎÆ»¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×ºòÇ¯12·î23Æü¤Ë¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿»Õ¾¢¤ÎÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£³«ËëÁ°Æü¤Ëº´µ×´Ö¤Ï¡Öº£Ç¯¤âÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¡Øº£Ç¯¤â¤Þ¤¿Ç¯´Ö½÷²¦¤¬¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÊó¹ð¤Ç¤¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬¤ªË«¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï½½Ê¬¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³Ð¸ç¡£ÇØÃæ¤«¤é¡È¤ä¤ë¤¾¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡£¿´µ»ÂÎ¤òÈ÷¤¨¤¿23ºÐ¤¬¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¡ÈÅá¡É¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ò°ìÌÖÂÇ¿Ô¤Ë¤¹¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¢£Éü³èV¡¢½éÍ¥¾¡¡Äº£Ç¯¤â·²Íº³äµò¤ÎÍÍÁê¤Ë¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢º¸¼ê¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤À¡£¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³¡¼¥¹¤ÇÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¤µ¤¹¤¬¡É¤È¤¦¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥é¥Ö¤â¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£8¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¿¡¼¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤ÐÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£¥¥ã¥Ç¥£¤Î¿·²¬Î´»°Ïº¤µ¤ó¤â¤¤¤¤¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤â¥Ä¥¢¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¼ã¤¤ÎÏ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃÏ¸µ¡¦²Æì¤Ç³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤ëµÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£QT¥é¥ó¥¯149°Ì¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤¬¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ìÃÊ¡¢¾å¤Ç¤¹¤Í¡£¸Â¤é¤ì¤¿»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤½¤ó¤ÊµÕ¶¤¹¤éÄ·¤ÍÊÖ¤¹ÀøºßÇ½ÎÏ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£µ¨Ãæ¤Ë½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤Î¤¬23ºÐ¤Î¾®ÎÓ¸÷´õ¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¼ÂÎÏ¼Ô¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯Í¥¾¡¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È36ºÐ¤ÎÌÚ¸Í°¦¤âÃíÌÜÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ëµó¤²¤¿¡£2012Ç¯¤Î¡Ö¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼Â¤Ë14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£º´µ×´ÖÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¤«¤é¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯¤Ï6µ¨¤Ö¤ê¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤â³ÍÆÀ¡£¡ÖÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ð¸ç¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¢£´ä°æ»ÐËå¤Ë´¶¤¸¤¿¡È¿Ê²½¡É¸½ºß¤ÏÊÆ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï´ä°æ»ÐËå¤Î¡È¿Ê²½¡É¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£Ëå¤ÎÀéÎç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë»î¹ç¤À¤¬¡¢¡ÖÀéÎçÁª¼ê¤ÎÏ¢ÇÆ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ°¦Áª¼ê¤¬¾¡¤Ã¤Æ»ÐËå¤Ç²ÆìÀ©ÇÆ¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤ËºòÇ¯¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¤½¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÊ¬¸ü¤µ¡×¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö2¿Í¤È¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¾¡¼¥ó¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë4»þ¤«¤é8»þ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉôÊ¬¤ÎÆ°¤¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢¤«¤Ä¤·¤Ã¤«¤ê¤È±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤ê¤¬Ê¬¸ü¤¤¡£³°¹ñ¿Í¤Î¥¥ã¥Ç¥£¤È±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤¹»Ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×º£½µ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢11¥Õ¥£¡¼¥È°Ê¾å½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¥µ¥¤¥É¥¹¥Ô¥ó¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¡È¥µ¥¤¥É¥¹¥Ô¥ó¡É¤¬¡¢¡Ö¾¯¤·±¦¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïº¸¤Ë³«¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÇÜ°Ê¾å¡¢º¸±¦¤Ë¥º¥ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£¸µ¡¹¡¢ÌÜ¤¬¶¯¤¤¥³¡¼¥é¥¤¥°¥ê¡¼¥ó¤À¤¬¡¢ÎãÇ¯¤Ë¤âÁý¤¹ÆñÅÙ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¤Î¿Ä¤ò³°¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¡£¡Ö½éÂ®¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¹Å¤¤¥Ñ¥¿¡¼¤¬¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎºö¤â¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Áö¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¼êÁ°¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤òÀê¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³«ËëÀï¡£²Æì¤ÇÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤ÎÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷²¦¸õÊä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¼ã¤ÎÏ¤«¡© ¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¡© ¼ê¤Ë´À°®¤ë4Æü´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£²òÀâ¡¦ÂçÀ¾æÆÂÀ¡Ê¤ª¤ª¤Ë¤·¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë/1992Ç¯6·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ì¾Ìç¡¦¿å¾ë¹â¹»¥´¥ë¥ÕÉô½Ð¿È¡£2015Ç¯¤è¤êÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤Î¥¥ã¥Ç¥£·ó¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¡£16Ç¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ç¥£¤òÌ³¤á¤ëËµ¤éPGA¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í²ñ°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ÈÆüÌë¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£21Ç¯¤Ë¤Ïß§ß·è½³¨Î±¤È¤â¥³¡¼¥Á·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÂçÀ¾°ª¤Ï¼Â¤ÎËå¡£YouTube¡ØÂçÀ¾æÆÂÀGOLF TV¡Ù¤â¹¥É¾¤Ç¡¢Ãø½ñ¡Ø·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¤ì¤¤¤ËÈô¤Ð¤¹¡ª¡ª Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤ÎÀµ²ò¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÀ¾¥³¡¼¥Á¤âÂÀ¸ÝÈ½¡ª¡¡ÃíÌÜ¥ë¡¼¥¡¼¡¦µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤Ï¤³¤ó¤ÊÁª¼ê
ÆüËÜÀª½é¤ÎÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤Ø¡¡´ä°æÀéÎç¤¬²Æì¤Ç°Î¶ÈÄ©Àï
ºòµ¨½éV¤ÎÏÆ¸µ²Ú¤¬¥Ä¥¢¡¼Î¥Ã¦¡¡¡Ö¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÆÃÊÌÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¡×Å¬ÍÑ
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢¸¶±Ñè½²Ö¤Ï²¿»þ¤«¤é¡©¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¢£¿ÀÃ«¤½¤é¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤Ë¶ÃØ³ºòÇ¯¤Ïº´µ×´Ö¼ëè½¤¬½é¤Î½÷²¦¤Ëµ±¤¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ë¿ÀÃ«¤½¤é¡¢Æ±3°Ì¤Ë²ÏËÜ·ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î3¿Í¤Ïº£Ç¯¤Î²Æì¤Ç¤â¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿ÀÃ«Áª¼ê¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤è¤ê¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¹5¥ä¡¼¥É¤¯¤é¤¤¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤¨Á´¤¯¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½÷²¦¤ÎËÜÌ¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤½¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤â¥ª¥Õ¤Î´Ö¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£¡Ö½ÀÆðÀ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö5¾¡¤¯¤é¤¤µó¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¾¡¤Ä»î¹ç¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡£¿ÀÃ«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯¡Ê260.82¥ä¡¼¥É¡Ë¤ËÂ³¤¡¢ºòÇ¯¤âÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥261.92¥ä¡¼¥É¤Ç¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¶þ»Ø¤ÎÈô¤Ð¤·²°¡£¤½¤ÎÉð´ï¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀºÅÙ¤âÁý¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¶¼°Ò¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÈô¤Ð¤·²°¤ÎÁª¼ê¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤ÄÊý¤âÂ¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÀÃ«Áª¼ê¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¥Ñ¥¿¡¼¤â¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£º£½µ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡£²«¶â´üÆÍÆþ¤ÎÍ½´¶¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¡È³Ð¸ç¡É¤¬¤Ë¤¸¤àºòµ¨½÷²¦¤¿¤À¡¢2Ç¯Ï¢Â³½÷²¦¤òÌÜ»Ø¤¹º´µ×´Ö¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç²ÆìÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤Ë¤ÏÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯¤¬Âç¤¤¯¡¢Äã¤¯¡¢Ä¹¤¤¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¥ê¥º¥à¤ä¥Æ¥ó¥Ý¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´Ë¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢¹Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤Ò¸«ËÜ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ø¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢Éð»ÎÆ»¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×ºòÇ¯12·î23Æü¤Ë¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿»Õ¾¢¤ÎÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£³«ËëÁ°Æü¤Ëº´µ×´Ö¤Ï¡Öº£Ç¯¤âÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¡Øº£Ç¯¤â¤Þ¤¿Ç¯´Ö½÷²¦¤¬¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÊó¹ð¤Ç¤¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬¤ªË«¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï½½Ê¬¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³Ð¸ç¡£ÇØÃæ¤«¤é¡È¤ä¤ë¤¾¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡£¿´µ»ÂÎ¤òÈ÷¤¨¤¿23ºÐ¤¬¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¡ÈÅá¡É¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ò°ìÌÖÂÇ¿Ô¤Ë¤¹¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¢£Éü³èV¡¢½éÍ¥¾¡¡Äº£Ç¯¤â·²Íº³äµò¤ÎÍÍÁê¤Ë¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢º¸¼ê¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤À¡£¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³¡¼¥¹¤ÇÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¤µ¤¹¤¬¡É¤È¤¦¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥é¥Ö¤â¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£8¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¿¡¼¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤ÐÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£¥¥ã¥Ç¥£¤Î¿·²¬Î´»°Ïº¤µ¤ó¤â¤¤¤¤¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤â¥Ä¥¢¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¼ã¤¤ÎÏ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃÏ¸µ¡¦²Æì¤Ç³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤ëµÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£QT¥é¥ó¥¯149°Ì¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤¬¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ìÃÊ¡¢¾å¤Ç¤¹¤Í¡£¸Â¤é¤ì¤¿»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤½¤ó¤ÊµÕ¶¤¹¤éÄ·¤ÍÊÖ¤¹ÀøºßÇ½ÎÏ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£µ¨Ãæ¤Ë½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤Î¤¬23ºÐ¤Î¾®ÎÓ¸÷´õ¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¼ÂÎÏ¼Ô¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯Í¥¾¡¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È36ºÐ¤ÎÌÚ¸Í°¦¤âÃíÌÜÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ëµó¤²¤¿¡£2012Ç¯¤Î¡Ö¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼Â¤Ë14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£º´µ×´ÖÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¤«¤é¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯¤Ï6µ¨¤Ö¤ê¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤â³ÍÆÀ¡£¡ÖÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ð¸ç¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤òÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¢£´ä°æ»ÐËå¤Ë´¶¤¸¤¿¡È¿Ê²½¡É¸½ºß¤ÏÊÆ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï´ä°æ»ÐËå¤Î¡È¿Ê²½¡É¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£Ëå¤ÎÀéÎç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï3Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë»î¹ç¤À¤¬¡¢¡ÖÀéÎçÁª¼ê¤ÎÏ¢ÇÆ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ°¦Áª¼ê¤¬¾¡¤Ã¤Æ»ÐËå¤Ç²ÆìÀ©ÇÆ¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤ËºòÇ¯¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¤½¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÊ¬¸ü¤µ¡×¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö2¿Í¤È¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¾¡¼¥ó¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë4»þ¤«¤é8»þ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉôÊ¬¤ÎÆ°¤¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢¤«¤Ä¤·¤Ã¤«¤ê¤È±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤ê¤¬Ê¬¸ü¤¤¡£³°¹ñ¿Í¤Î¥¥ã¥Ç¥£¤È±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤¹»Ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×º£½µ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢11¥Õ¥£¡¼¥È°Ê¾å½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¥µ¥¤¥É¥¹¥Ô¥ó¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¡È¥µ¥¤¥É¥¹¥Ô¥ó¡É¤¬¡¢¡Ö¾¯¤·±¦¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïº¸¤Ë³«¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÇÜ°Ê¾å¡¢º¸±¦¤Ë¥º¥ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£¸µ¡¹¡¢ÌÜ¤¬¶¯¤¤¥³¡¼¥é¥¤¥°¥ê¡¼¥ó¤À¤¬¡¢ÎãÇ¯¤Ë¤âÁý¤¹ÆñÅÙ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¤Î¿Ä¤ò³°¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¡£¡Ö½éÂ®¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¹Å¤¤¥Ñ¥¿¡¼¤¬¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎºö¤â¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Áö¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¼êÁ°¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤òÀê¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³«ËëÀï¡£²Æì¤ÇÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤ÎÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷²¦¸õÊä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¼ã¤ÎÏ¤«¡© ¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¡© ¼ê¤Ë´À°®¤ë4Æü´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£²òÀâ¡¦ÂçÀ¾æÆÂÀ¡Ê¤ª¤ª¤Ë¤·¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë/1992Ç¯6·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ì¾Ìç¡¦¿å¾ë¹â¹»¥´¥ë¥ÕÉô½Ð¿È¡£2015Ç¯¤è¤êÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¤Î¥¥ã¥Ç¥£·ó¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¡£16Ç¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ç¥£¤òÌ³¤á¤ëËµ¤éPGA¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í²ñ°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ÈÆüÌë¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£21Ç¯¤Ë¤Ïß§ß·è½³¨Î±¤È¤â¥³¡¼¥Á·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÂçÀ¾°ª¤Ï¼Â¤ÎËå¡£YouTube¡ØÂçÀ¾æÆÂÀGOLF TV¡Ù¤â¹¥É¾¤Ç¡¢Ãø½ñ¡Ø·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¤ì¤¤¤ËÈô¤Ð¤¹¡ª¡ª Èôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤ÎÀµ²ò¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡õ¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÀ¾¥³¡¼¥Á¤âÂÀ¸ÝÈ½¡ª¡¡ÃíÌÜ¥ë¡¼¥¡¼¡¦µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤Ï¤³¤ó¤ÊÁª¼ê
ÆüËÜÀª½é¤ÎÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤Ø¡¡´ä°æÀéÎç¤¬²Æì¤Ç°Î¶ÈÄ©Àï
ºòµ¨½éV¤ÎÏÆ¸µ²Ú¤¬¥Ä¥¢¡¼Î¥Ã¦¡¡¡Ö¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÆÃÊÌÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¡×Å¬ÍÑ
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢¸¶±Ñè½²Ö¤Ï²¿»þ¤«¤é¡©¡¡ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»