契約フリー2年目・渋野日向子の2026年初戦クラブセッティング 1Wはテーラーメイド『Qi4D LS』×『ベンタスブルー』
＜ブルーベイLPGA 事前情報◇4日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米5年目のシーズンを迎える渋野日向子がクラブセッティングに変化を施した。クラブ契約フリーとなって2年目。「基本のボールはドローかな」というテーマを軸に、オフにテストを重ねてきたという。
【写真】テーラーずくめ！ シブコの最新セッティング
ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティはすべて、テーラーメイドの最新モデル『Qi4D』シリーズに変更。シャフトも中元調子のフジクラ『ベンタスブルー』で統一した。ドライバーは『Qi4D LS』に『ベンタスブルー5S』を組み合わせている。「いろいろ試しました。そのなかでいま合うのがテーラーメイドだった。スイングを考えながらなので、また変化があると思う。そこは試合をやっていくなかで替えていきたいです」と話す。一方、アイアンは信頼を置くモデルを継続使用。「あれがいいとずっと思っているので替えず」と、スリクソン『ZXi5』と『ZXi7』のコンボ体制を継続した。ウェッジはさまざまなモデルをテストした末、クリーブランド『RTZ』を選択。ダンロップで揃うことになった。大きな変更はシャフトを日本シャフト製のスチール『N.S.PRO 950GH』にしたこと。長らく愛用してきたカーボンシャフトから“完全スチール”へと挿し替えた。「しっかり重さを伝えていけたらいいなと思って」と、その理由については話す。「いまの自分の位置からすると、スタートダッシュがすごく大事。ドタバタしている暇はない。気を引き締めてやっていきたい。不安もあったりしますけど、まずは1年、楽しんでできるように頑張りたいです」。新たな武器とともに、新シーズンに乗り込む。【渋野日向子のクラブセッティング】1W：テーラーメイド Qi4D LS（10.5°/ベンタスブルー5S）3,5W：テーラーメイド Qi4D（15,18°/ベンタスブルー5S）4,5UT：テーラーメイド Qi4D（22,25°/ベンタスブルーHB7S）6I：スリクソン ZXi5（N.S.PRO 950GH R）7I〜PW：スリクソン ZXi7（N.S.PRO 950GH R）50,54°：クリーブランド RTZ（N.S.PRO 950GH S）58°：クリーブランド RTZ TOUR RACK（N.S.PRO 950GH S）PT：テーラーメイド スパイダー ツアーV V7BALL：スリクソン Z-STAR XV
