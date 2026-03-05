「いいスタートダッシュが切れたらいいシーズンになる」 原英莉花の“ルーキーイヤー”が開幕
＜ブルーベイLPGA 事前情報◇4日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞原英莉花の2026年シーズンが、いよいよ幕を開ける。昨年は米下部エプソン・ツアーに参戦し、優勝を飾るなどポイントランキング5位でフィニッシュ。“昇格”を果たし米ツアーメンバー入りを決めた。
【写真】現地で撮影！ 原英莉花の最新セッティング
ルーキーイヤー自身初戦となる今大会は、“東洋のハワイ”と呼ばれる中国・海南島が舞台。タイ、シンガポール大会に続く春のアジアシリーズの一戦とはいえ、トップ選手のエントリーは少ないが、ようやくツアーメンバーとして立つ憧れの舞台だ。「アメリカでの大会じゃない分、なんだかフワフワしている感じはあるけれど…。でもフィールドが変わったんだなと感じています」と気持ちを高めている。昨年10月にエプソン最終戦でツアーカードを手にした後、日本ツアー3試合にスポット参戦した。そこから約3カ月のオフを経て、新シーズンを迎える。年末には体調を崩し、思ったような準備が進められていないことも明かしていた。「モチベーションが落ちちゃったときもあったけれど、持ちこたえました。ゴルフがなかなかうまくいかなくて、そこからの調整が大変だった。でもここに入って、少し落ち着いた気がします」。開幕に向けて、徐々に集中力を高めている。そのなかで、心強い材料がある。2022年からクラブ契約フリーとなり、例年この時期はクラブセッティングに悩むことが多かったが、今季は自信を持てる14本を揃えることができた。エプソン優勝時からユーティリティ、パターを変更した以外、大きな入れ替えはない。「（クラブテストを）しようかなとも思ったけれど、芝の抜けとかそんなに去年は悪くなかった。悪かったら自分のスイングだろうなと腑に落ちているから、クラブよりは自分のスイング、体と相談しながらできています」。ギアを替えずに、自身と向き合う時間を重ね、ドローとフェードの打ち分けやスピンコントロールの精度アップに時間を費やしてきた。Qシリーズ（米最終予選会）突破者より上位となるカテゴリー9での参戦とはいえ、リシャッフル（出場優先順位の見直し）の対象ではある。現在192位まで落ちてしまった世界ランキングも上げていきたい。「いいスタートダッシュが切れたら、本当にいいシーズンになると思うし、大事にしたい一戦。調子っていうより、気持ちで持っていきたい」。原の新たな挑戦が、ここから始まる。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大会初日の組み合わせ＆スタート時間
美脚！ 原英莉花が秘書になりました【写真】
なつかしい！ 原英莉花のJK時代【写真】
原英莉花が語る、渋野日向子との関係性
国内女子ツアーも今週開幕！ 初日の組み合わせ＆スタート時間
【写真】現地で撮影！ 原英莉花の最新セッティング
ルーキーイヤー自身初戦となる今大会は、“東洋のハワイ”と呼ばれる中国・海南島が舞台。タイ、シンガポール大会に続く春のアジアシリーズの一戦とはいえ、トップ選手のエントリーは少ないが、ようやくツアーメンバーとして立つ憧れの舞台だ。「アメリカでの大会じゃない分、なんだかフワフワしている感じはあるけれど…。でもフィールドが変わったんだなと感じています」と気持ちを高めている。昨年10月にエプソン最終戦でツアーカードを手にした後、日本ツアー3試合にスポット参戦した。そこから約3カ月のオフを経て、新シーズンを迎える。年末には体調を崩し、思ったような準備が進められていないことも明かしていた。「モチベーションが落ちちゃったときもあったけれど、持ちこたえました。ゴルフがなかなかうまくいかなくて、そこからの調整が大変だった。でもここに入って、少し落ち着いた気がします」。開幕に向けて、徐々に集中力を高めている。そのなかで、心強い材料がある。2022年からクラブ契約フリーとなり、例年この時期はクラブセッティングに悩むことが多かったが、今季は自信を持てる14本を揃えることができた。エプソン優勝時からユーティリティ、パターを変更した以外、大きな入れ替えはない。「（クラブテストを）しようかなとも思ったけれど、芝の抜けとかそんなに去年は悪くなかった。悪かったら自分のスイングだろうなと腑に落ちているから、クラブよりは自分のスイング、体と相談しながらできています」。ギアを替えずに、自身と向き合う時間を重ね、ドローとフェードの打ち分けやスピンコントロールの精度アップに時間を費やしてきた。Qシリーズ（米最終予選会）突破者より上位となるカテゴリー9での参戦とはいえ、リシャッフル（出場優先順位の見直し）の対象ではある。現在192位まで落ちてしまった世界ランキングも上げていきたい。「いいスタートダッシュが切れたら、本当にいいシーズンになると思うし、大事にしたい一戦。調子っていうより、気持ちで持っていきたい」。原の新たな挑戦が、ここから始まる。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大会初日の組み合わせ＆スタート時間
美脚！ 原英莉花が秘書になりました【写真】
なつかしい！ 原英莉花のJK時代【写真】
原英莉花が語る、渋野日向子との関係性
国内女子ツアーも今週開幕！ 初日の組み合わせ＆スタート時間