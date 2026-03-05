「オープン戦、オリックス２−０広島」（４日、京セラドーム大阪）

開幕投手候補の２人が共演じゃ！広島の床田寛樹投手と森下暢仁投手がそろって今年初の対外試合登板に臨み、無失点投球を披露した。床田が「いい緊張感で投げられたので良かった」と笑みをこぼすと、森下は「これを継続していけるように」と充実感。ローテの柱の盤石具合が光った。

先発した床田は２四球を与えながらも２回無安打無失点。オフから直球の質に注力して調整を進めてきた中、この日は最速１４５キロをマークし、「真っすぐ良かったですね。ここから細かいところをしっかり詰めていければなと思う」と前を向いた。試行錯誤の末、昨季までと同じ形に戻したスライダーにも一定の手応えをつかんだ。

２番手として三回からマウンドに上がった森下も３回１安打無失点の好投。最速は１５０キロをマークし、「バッターからしっかりと空振りも取れた」とうなずいた。心待ちにしていた元同僚・西川との対戦は１四球１三振。「最初は力が入って四球を出しちゃったけど、次は三振を取れたので良かったかな」とはにかんだ。

２人の投球に新井監督は「２人ともまずまず良かったと思います」と評価。キャンプ終了時に「まだ何も決まっていない」と語っていた開幕投手についての言及はなかった。開幕までは残り約３週間。大役を巡る争いはまだ続いていく。