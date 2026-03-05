¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥È¥¤Î±Ñ¸ì¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÎÞ¡ÖÄ«¤«¤é¹æµã¡×¡Ö»¶Êâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Î²ó¤Ïµã¤«¤»¤Ë¤¯¤ë¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè109ÏÃ¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥é¥ó¡ÊÏ¡ÐÇÈþº»»Ò¡Ë¤«¤é¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÏÃ¤òÁ´¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£¥é¥ó¤Ë¤âÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥È¥¤òÆüËÜ¤Ë»Ä¤·¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÎ¹Î©¤Ä¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥È¥¤â¤Þ¤¿À¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¶¡¤È²ÈÂ²¤¿¤Á¤ÈÆüËÜ¤Ë»Ä¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Îºî²È³èÆ°¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¸ß¤¤¤Ë·è°Õ¤ò¹ð¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£
¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï´¿´î¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤ºÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
2¿Í¤Î»¶Êâ¤Ï´¶Æ°Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
X¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥é¥ó¥µ¥ó¤ÏÃ¶Æá¤Î¹Ô¤¯Æ»¤òÁª¤Ö¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥é¥ó¤µ¤ó¡¢¤½¤³¤Ï¡Ö¥À¥ó¥Ê¡×¤Ê¤ó¤Àw¡×¡ÖÂç»ö¤ÊÏÃ¤Î¤È¤¤Ï»¶Êâ¡×¡Ö¥¢¥«¥ó¥Ü¥¦¡ª¡ª¤ä¤À¡¼µã¤¤¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹Ô¤¤ä¤á¤¿¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó´î¤Ó²á¤®¡ª¡×¡Ö´í¤Ê¤¤¤«¤éw¡×¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤òÂ¨·è¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥»¥ó¥»¤¤¤¤´é¡£¿´¤«¤é¤Î¾Ð´é¡×¡Öµã¤¤¤Æ¤Þ¤¦¤¬¤Ê¡×¡ÖI want be with you¡×¡Ö°ìÈÖÎÉ¤¯½ÐÍè¤¿±Ñ²ñÏÃ¤ò¤³¤³¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¡ª¡Ê¤ª¸«»ö¤Ç¤¹¤Ê¡¡¤Ð¤±¤Ð¤±¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡¡¤ª¥È¥¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ë¸À¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Öµã¤¤¤¿¡¼µã¤¤¤¿¤è¡¼¡×¡Ö¤¢¤¤¡¡¤¦¤©¤ó¤È¡¡¤Ó¡¼¡¡¤¦¤£¤º¤æ¡¼¡¡Ä«¤«¤é¹æµã¡×¡Ö»¶Êâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Î²ó¤Ïµã¤«¤»¤Ë¤¯¤ë¤Ê¡Ä¤ª¤È¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤Û¤ó¤È¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡¡¤Ð¤±¤Ð¤±´Ñ¤Æ¤ë¤Î¤è¤Í¡×¡Ö¤¢¤ì¡©Í½¹ð¤Ï¡©¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤éº£Æü¤Ï¤Þ¤ÀÌÚÍËÆü¤«¡ªÌÀÆü¤âÂ³¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¢ö¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£