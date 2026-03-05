野球の世界一を決める国際大会「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」が５日に開幕する。デイリースポーツではお笑いコンビ・バッテリィズを本紙ＷＢＣ応援大使に任命し、６日の台湾戦（東京ドーム）で初戦を迎える侍ジャパンを応援。草野球で実際にバッテリーを組みコンビ結成に至り、エース（３１）は阪神ファン、寺家（３５）は中日ファンと野球愛が強い２人。注目選手を挙げ、バッテリーならではの目線から分析しつつ「負ける理由がない」と最強布陣の侍達へ、魂のエールを送った。

持参した法被や帽子などのＷＢＣグッズを身に着け気合は十分。既に準備は万全だ。用意された侍ジャパンの資料をじっくり眺めながら、ぜいたくなメンバーの起用法、強豪ぞろいの対戦国との戦いを想像し、つい笑みがこぼれる。

エース（以下エ）「それぞれのチームの主力が一緒に戦うってだけでやっぱワクワクします。負けたら終わりっていうのが一番ですよね、緊張感が違う」

寺家（以下寺）「日本の野球が世界で一番だと見せられるのが良いですね。頭使って知恵で戦うという、イチローさんが言う『考える野球』。これが本当に世界一だと思うんで、それを見られるのがＷＢＣの楽しみかなと思います」

今大会ではＷＢＣ公式の仕事も多くこなしており、それもあってエースは「ＷＢＣ自体を盛り上げたい」と腕をぶす。エースは中学全国ベスト４、寺家は高校県ベスト４を経験し、コンビ結成のきっかけも草野球でバッテリーを組んだことという筋金入りの経験者。芸人である前に野球の時だけは共に「めちゃくちゃ素」と、野球少年のままだ。

エ「ほんまにＷＢＣとかが一番思いますね、こうなりたかったなとか。今はプロ野球選手になりたかったとか思わないけど憧れますよね。『（憧れるのを）やめましょう』って言われても」。

寺「僕らは戦わないんで憧れていいんですよ（笑）」

侍には前回優勝のメンバーも多い。大谷翔平選手や、山本由伸投手らメジャー組はもちろん、各球団の主力が集まり、優勝を確信している。

エ「負ける理由がない。これで負けたら仕方ない。てか負けないです」

寺「世界で一番いいピッチャーと世界で一番いいバッターが日本にいるっていう状況ですからね」

注目選手としてエースは虎党らしく坂本誠志郎捕手を、寺家は竜党らしく高橋宏斗投手に熱視線を送っている。

スターが並ぶ中でエースは「坂本選手はキャッチャーとしての能力で選ばれてる」とし「阪神ファン過ぎますけど『見たかうちの坂本を！』みたいなね」と期待。

寺家も同じキャッチャー目線で坂本捕手を絶賛。「その人がいるチームが強いっていうのがキャッチャーの一番の評価。坂本選手が入ってから阪神はずっと優勝争いしてますよね。（第１回大会の）里崎（智也）さんの８球連続インコース真っすぐみたいな“伝説のリード”があったらいいな」と想像。高橋投手へは前回大会決勝の米国戦で主砲マイク・トラウト選手から三振を奪ったことに触れ「決勝の先発で大きい花咲かせてくれたら」と願った。

ＷＢＣでは、シーズンと異なるバッテリーを組むことになるが、その「相性」の重要性も語る。

エ「ピッチャーからすると、気持ちをいかに乗せてくれるか。ピッチャーによって性格も全然違うんで（キャッチャーと）合うかどうかは、コーチ陣の腕の見せどころ。めっちゃ大事やと思う」

決勝までの対戦も思い描き、寺家は「下馬評通り行ったらベネズエラ、ドミニカ共和国、アメリカ（が強い）」と想像。「この３カ国と戦った場合、全試合むちゃくちゃオモロいんですよ。３国ともメジャーのすごい選手がいるんで今までで一番見応えあるＷＢＣになる」とした。

そして、優勝の瞬間も−２人の頭の中では描かれている。

エ「僕はまじでサトテルっすよ！ホームラン打って『なんやこいつは！？』って世界に名をとどろかせてほしい。メジャーも行ってくれていいですよ！活躍してくれたら」

寺「（昨年の）ワールドシリーズのドジャースの“山本由伸ブルペン入り”の再現。なんとか決勝は投手リレーでいってもらって最後山本選手が（アーロン）ジャッジをフォークで三振！」

日本が優勝したあかつきに寺家は「勝手にビールがけ」の公約も宣言。コンビでＣＭ出演していることから「ノンアルコールビールがけでもいいですか？僕らもむっちゃうれしい、やりたい！」と笑顔。夢の祝勝会実現へ全力で侍を後押しする。

◆バッテリィズ エース（１９９４年１１月２日、大阪市生まれ）と、寺家（じけ＝１９９０年８月７日、三重県津市生まれ）で２０１７年１０月に結成。草野球で実際にバッテリーを組み、試合中にピッチャーのエースからキャッチャーの寺家に声をかけたことがきっかけ。エースは阪神ファン。寺家は中日ファン。「Ｍ−１グランプリ２０２４」準優勝。エースは最速１３２キロでカーブ、スライダー、フォーク、シュート、シンカー、２種のカットボールと、７種類の変化球を操る。