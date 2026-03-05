パソコン工房「決算ウルトラ還元祭」開始！ 3月31日までの期間限定で人気ゲーミングPCなど対象製品で還元
ユニットコムは3月5日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗でパソコン工房会員限定のキャンペーン「決算ウルトラ還元祭」を開始した。実施期間は3月31日（火）まで。
期間中、対象の新品PCを購入することで参加できるキャンペーン施策。構成に応じて最大3万円分の還元が付与されるというもので、店舗では店舗で利用できる商品券、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元が行われる。なお、対象機種や還元方法は店舗やWEBサイトによって異なっている。
「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell（NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q）」を搭載した新品デスクトップPC：30,000円分相当還元
「GeForce RTX 5090（GeForce RTX 5080）」を搭載した新品デスクトップPC：10,000円分相当還元
「NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell（NVIDIA RTX 2000 Ada）」を搭載した新品デスクトップPC：8,000円分相当還元
「GeForce RTX 5070（GeForce RTX 4070 SUPER・NVIDIA RTX A400）」を搭載した新品デスクトップPC：7,000円分相当還元
「GeForce RTX 5060（GeForce RTX 4060・AMD Radeon RX 9060 XT・AMD Radeon RX 9060）」を搭載した新品デスクトップPC：5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 5（インテル Core i5・AMD Ryzen 5）」を搭載した新品デスクトップPC：2,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i3」を搭載した新品デスクトップPC：2,000円分相当還元
「GeForce RTX 5090」を搭載した新品ノートPC：15,000円分相当還元
「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載した新品ノートPC：7,000円分相当還元
「GeForce RTX 5050」を搭載した新品ノートPC：5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 5（インテル Core 5・インテル Core i5）」を搭載した新品ノートPC：5,000円分相当還元
