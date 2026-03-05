ALI、ZORNを客演に迎えた待望の新曲「FUNKIN’ BEAUTIFUL」がTVアニメ『左ききのエレン』OP主題歌に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ALIの新曲「FUNKIN’ BEAUTIFUL feat. ZORN」が4月7日(火)深夜24時〜テレ東系列にて放送開始のTVアニメ「左ききのエレン」OPテーマに決定した。

自らの才能の限界に苦しみながらも“何か”になる事を夢見る凡人・光一と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人を描く「左ききのエレン」。

今回そんな作品のOPテーマとなった本曲のfeat.にはラッパーのZORNを迎えた。ALIとZORNのタッグは初となり、待望の共演が実現した形となる。公開された「左ききのエレン」メインPVで楽曲の一部を聴くことができる。

さらに、4月8日にリリースされるALI結成10周年イヤー記念アナログアルバム第一弾「FUNKIN’ BEAUTIFUL」にも本曲が収録される。4月からはアルバムタイトルを掲げたALI “FUNKIN’ BEAUTIFUL” ONE MAN TOUR 2026 の開催も決定しており、チケットは一般発売中。

＜LEO（ALI）コメント＞

TVアニメ「左ききのエレン」のOPを敬愛するラッパーのZORNくんとやらせていただきます！

去年、住む家がなくなってしまったため、三カ月間、四畳半の仮住まいにて、

アコギしかない中、

一歩でも高みを目指した芸術家達同様、挑ませていただきました。

それはそれは

世界や人を羨んだり、憎んだり、沢山しました。

そして、自分自身が一番許せなく憎いものです。

(風呂も銭湯通いで、お金も使ったり、支払ったり、トラブルで揉めたり、それはそれは

自分を醜く、生きてても仕方ない生物と思ったものです。)

そんな中、被害妄想沢山の深淵に見える人生でも、

浮かんだ言葉と曲は、怒りも美しさも諦めもすべて包みこむ

ファンキンビューティフルでした！！

それはそれは思いついてすべて完成するまで(レコードも出るよ！)

この世の闇が全部晴れるほど、嬉しかったなあ。

ZORNくんといつか曲を作る夢の一歩を叶えられて嬉しかったし、

死んだ時に最後かけて欲しいくらい最高傑作になっております。(full ver.もZORNくん半端なくヤバいから楽しみに)

左ききのエレンが

大好きな作品だっただけに、

話を頂いた時に、決めたのは、

光一やエレンやあかりのように、

一生懸命、自分の人生を生きることで、たどり着いた作品にしたかったのです。

そして、これからも死ぬまで僕らは表現や芸術、エンタメの悲しい世界で渇いて、飢えて、美しく生きていくのでしょう。

FUNKIN’ BEAUTIFUL

エレン、君は笑いとばしてくれるかい？

ああ、

音楽万歳！！

すべての天才になれなかった人達よ、

万歳！

左ききのエレン万歳！！

●リリース情報

ALI

「FUNKIN’ BEAUTIFUL」

2026年4月8日リリース



【完全生産限定盤（LP）】

価格：￥5,500（税込）

品番：SRJL-1147

※全9曲収録

購入特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

注意事項

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

●ライブ情報

ALI“FUNKIN’ BEAUTIFUL” ONE MAN TOUR 2026

大阪｜2026.4.9 (Thu)＠BIGCAT

OPEN 18:00 / START 19:00

(問) キョードーインフォメーション 0570-200-888

東京｜2026.4.11 (Sat)＠恵比寿ザ・ガーデンホール

OPEN 17:00 / START 18:00

(問) H.I.P. 03-3475-9999

北海道｜2026.4.15 (Wed)＠PENNY LANE24

OPEN 18:30 / START 19:00

(問) SMASH EAST 011-261-5569

TICKET

・スタンディング ￥5,800（税込／D代別／整理番号付）

・U-23 スタンディング ￥2,900（税込／D代別／整理番号付）

※公演当日23歳まで／要身分証

●作品情報

TVアニメ「左ききのエレン」



4月7日(火)深夜24時〜テレ東系列にて放送開始

先行上映情報

「左ききのエレン」３話先行上映

3月27日（金）より３話先行・1週間限定上映

配信情報

各配信プラットフォームでも配信決定！

詳細はアニメ公式サイトにて順次公開！[菫岡1]

＜ストーリー＞

高校生活も半分が過ぎ、誰もが本格的に進路を考えはじめる頃。デザイナーになるため美大を目指す朝倉光一は、ある日、美術館の壁に殴り描きされたグラフィティに衝撃を受ける。描いたのは、ある出来事をきっかけに才能を封じ込めてきた、左ききの女子高生・山岸エレンだった。

いつしか二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始めるが――。

＜ALIプロフィール＞

日本、スペイン、イギリス、フィリピンと多数のルーツを持つVo.LEOを中心にした音楽プロジェクト。東京／渋谷出身。

“音楽万歳”を掲げ、FUNK、SOUL、JAZZ、LATINなどのルーツミュージックをベースにHIPHOP、ROCK、SKAなどをミックスしたクロスオーバーな音楽性で注目を集めている。

2019年テレビアニメ『BEASTERS』の主題歌『Wild Side』をインディーズでリリース、翌2020年には世界的に大ヒットしたテレビアニメ『呪術廻戦』エンディングテーマ『LOST IN PARADISE feat.AKLO』でメジャーデビューし、ロサンゼルス・エンゼルス在籍時の大谷翔平選手が入場曲に使用して大きな話題となる。2022年にはテレビアニメ『ゴールデンカムイ』オープニングテーマ『NEVER SAY GOODBYE feat.Mummy-D』を、そして今年4月からスタートしたテレビアニメ『ザ・ファブル』の第1クールオープニングテーマ『Professionalism feat.般若』第2クールエンディングテーマ『BEYOND feat.MaRI』を手掛けている。

＜ZORN プロフィール＞



1989年生まれ。

東京都葛飾区新小岩出身のラッパー。

関連リンク

