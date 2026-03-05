NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインの夫、レフカダ・ヘブン役をつとめるトミー・バストウさん（34）が2026年3月3日、自身のインスタグラムを更新。共演したミュージシャン・DAIGOさんと「ウィッシュ」ポーズをする姿を披露した。

「ばけばけウィッシュ」

バストウさんは、「『DBW』」の言葉とともに、DAIGOさんと一緒に「ウィッシュ」ポーズをした2ショットを投稿。「DAIGOさんとばけばけウィッシュ」とつづった。

DAIGOさんは、ヒロインの松野トキ役を演じた高石あかりさんを診察する医師・薮井役として、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」にサプライズ出演して話題を集めた。

インスタグラムに投稿された写真では、バストウさんは、ダークブラウンの着物を着用。DAIGOさんは、白いシャツと黒いジャケット姿だ。2人で「ウィッシュ」ポーズをして、笑顔をみせていた。

この投稿には、「ROCKMANな2人」「なんてサプライズ！！」「最高ー」「ステキなお二人のWウィッシュ」「カッコ良いの極みです」といったコメントが寄せられていた。