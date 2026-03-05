º£½µËö¤Ë¤«¤±¤Æµ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤ä´¨ÃÈº¹Âç¡¡ÂÎÄ´°²½¤ËÃí°Õ¡¡6Æü¤È7Æü¤ÏÅìµþ¤Ê¤É±Æ¶ÁÂç
º£Æü5Æü¤Ï²Æì¤«¤é¶áµ¦¤Çµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£6Æü(¶â)¤Ï¶å½£¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ç¡¢7Æü(ÅÚ)¤Ï²Æì¤ä´ØÅì¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Çµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ê¤É±Æ¶ÁÅÙ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡£º£½µËö¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£½µËö¤Ë¤«¤±¤Æµ¤°µ¤ÎÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤ËÃí°Õ
º£Æü5Æü¤Ï²Æì¤«¤é¶áµ¦¤Çµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢±Æ¶ÁÅÙ¤Ï¡ÖÃæ¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
6Æü(¶â)¤ÏÄãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¡¢¶å½£¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Çµ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤äÅìµþ¡¢ÀçÂæ¤Ç±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£7Æü(ÅÚ)¤Ï²Æì¤ä´ØÅì¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Çµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Åìµþ¡¢ÀçÂæ¡¢»¥ËÚ¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÂç¡×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤°µ¤ÎµÞ¤ÊÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿çÌ²¤ä¿©»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æµ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µ¤²¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ë¤âÃí°Õ
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
6Æü(¶â)¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¡¢Âçºå¤äÌ¾¸Å²°¡¢Åìµþ¤Ï15¡î°Ê¾å¤ÈÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
7Æü(ÅÚ)¤Ï´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬Äã²¼¡£Ê¡²¬¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï10¡î¤ÈÆüÃæ¤âÅß¤Î¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤Ï´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬ÃÙ¤¯¡¢Åìµþ¤Î7Æü(ÅÚ)¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï18¡î¤È4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢8Æü(Æü)¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï13¡î¡¢9Æü(·î)¤Ï12¡î¤È¥Ò¥ó¥ä¥ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÀè¡¢Æü¡¹¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤äµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤°µÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬¤Ç¤¿¤é
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ç¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¼ª¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¼ª²ó¤·¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¼ó¡¦¸ª¡¦ÇØÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á(¤Ç¤¤ì¤ÐÁ´¿È)¤ò¹Ô¤¦¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤±¿Æ°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£ ¼ª¤ä¼ó¡¢¸ª¤ò²¹¤á¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤ µ¤°µº¹¤ä´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢38¡î¡Á40¡îÄøÅÙ¤Î¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ë10Ê¬¡Á15Ê¬¤Û¤É¼ó¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤ëÆþÍáË¡¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
°å³ØÅªÉ½µ´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸