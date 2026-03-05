日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3656（+136.0　+3.86%）
ホンダ　1492（+41.5　+2.86%）
三菱ＵＦＪ　2764（+119.5　+4.52%）
みずほＦＧ　6446（+326　+5.33%）
三井住友ＦＧ　5433（+234　+4.50%）
東京海上　6250（+227　+3.77%）
ＮＴＴ　153（+1.8　+1.19%）
ＫＤＤＩ　2674（+24.5　+0.92%）
ソフトバンク　212（+1.3　+0.62%）
伊藤忠　2145（+78.5　+3.80%）
三菱商　5130（+177　+3.57%）
三井物　5850（+286　+5.14%）
武田　5722（+114　+2.03%）
第一三共　2888（+78　+2.78%）
信越化　6124（+190　+3.20%）
日立　5007（+257　+5.41%）
ソニーＧ　3453（+64　+1.89%）
三菱電　5733（+264　+4.83%）
ダイキン　19394（+459　+2.42%）
三菱重　4867（+240　+5.19%）
村田製　3810（+153　+4.18%）
東エレク　42720（+2030　+4.99%）
ＨＯＹＡ　28331（+916　+3.34%）
ＪＴ　5732（+59　+1.04%）
セブン＆アイ　2063（+38　+1.88%）
ファストリ　66394（+2074　+3.22%）
リクルート　6961（+201　+2.97%）
任天堂　8882（+180　+2.07%）
ソフトバンクＧ　3904（+198　+5.34%）
キーエンス（普通株）　62029（+1069　+1.75%）