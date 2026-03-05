日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3656（+136.0 +3.86%）
ホンダ 1492（+41.5 +2.86%）
三菱ＵＦＪ 2764（+119.5 +4.52%）
みずほＦＧ 6446（+326 +5.33%）
三井住友ＦＧ 5433（+234 +4.50%）
東京海上 6250（+227 +3.77%）
ＮＴＴ 153（+1.8 +1.19%）
ＫＤＤＩ 2674（+24.5 +0.92%）
ソフトバンク 212（+1.3 +0.62%）
伊藤忠 2145（+78.5 +3.80%）
三菱商 5130（+177 +3.57%）
三井物 5850（+286 +5.14%）
武田 5722（+114 +2.03%）
第一三共 2888（+78 +2.78%）
信越化 6124（+190 +3.20%）
日立 5007（+257 +5.41%）
ソニーＧ 3453（+64 +1.89%）
三菱電 5733（+264 +4.83%）
ダイキン 19394（+459 +2.42%）
三菱重 4867（+240 +5.19%）
村田製 3810（+153 +4.18%）
東エレク 42720（+2030 +4.99%）
ＨＯＹＡ 28331（+916 +3.34%）
ＪＴ 5732（+59 +1.04%）
セブン＆アイ 2063（+38 +1.88%）
ファストリ 66394（+2074 +3.22%）
リクルート 6961（+201 +2.97%）
任天堂 8882（+180 +2.07%）
ソフトバンクＧ 3904（+198 +5.34%）
キーエンス（普通株） 62029（+1069 +1.75%）
