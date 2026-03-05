東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値157.06 高値157.86 安値156.86
158.66 ハイブレイク
158.26 抵抗2
157.66 抵抗1
157.26 ピボット
156.66 支持1
156.26 支持2
155.66 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1634 高値1.1655 安値1.1575
1.1748 ハイブレイク
1.1701 抵抗2
1.1668 抵抗1
1.1621 ピボット
1.1588 支持1
1.1541 支持2
1.1508 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3375 高値1.3403 安値1.3304
1.3516 ハイブレイク
1.3460 抵抗2
1.3417 抵抗1
1.3361 ピボット
1.3318 支持1
1.3262 支持2
1.3219 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7792 高値0.7835 安値0.7787
0.7870 ハイブレイク
0.7853 抵抗2
0.7822 抵抗1
0.7805 ピボット
0.7774 支持1
0.7757 支持2
0.7726 ローブレイク
