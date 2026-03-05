東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値157.06　高値157.86　安値156.86

158.66　ハイブレイク
158.26　抵抗2
157.66　抵抗1
157.26　ピボット
156.66　支持1
156.26　支持2
155.66　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1634　高値1.1655　安値1.1575

1.1748　ハイブレイク
1.1701　抵抗2
1.1668　抵抗1
1.1621　ピボット
1.1588　支持1
1.1541　支持2
1.1508　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3375　高値1.3403　安値1.3304

1.3516　ハイブレイク
1.3460　抵抗2
1.3417　抵抗1
1.3361　ピボット
1.3318　支持1
1.3262　支持2
1.3219　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7792　高値0.7835　安値0.7787

0.7870　ハイブレイク
0.7853　抵抗2
0.7822　抵抗1
0.7805　ピボット
0.7774　支持1
0.7757　支持2
0.7726　ローブレイク