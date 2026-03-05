イランの最高指導者アリ・ハメネイ師の殺害を巡り、米国とイスラエルが諜報（ちょうほう）網を駆使してイラン側の動きを監視していた実態が、欧米メディアの報道で浮かび上がってきた。

イラン国内の監視カメラへのハッキングや通信傍受で得た情報を蓄積し、ハメネイ師らの所在地特定の精度を高めていたという。

イラン国営メディアによると、ハメネイ師は２月２８日、首都テヘランにある邸宅の敷地内で執務中に攻撃を受け、殺害された。

英紙フィナンシャル・タイムズや米ＣＮＮによると、イスラエルは数年前からテヘラン各地に設置された交通監視カメラをハッキングし、映像を暗号化してイスラエル国内のサーバーに送ることで、ハメネイ師の動向を分析していた。監視カメラは警護要員の動きの把握に有用で、要員の勤務時間や通勤ルート、警護対象といった日常の行動パターンの情報が蓄積された。

攻撃決行の直前には、ハメネイ師との会議に高官らが向かっている動きを察知したのに加え、米中央情報局（ＣＩＡ）も、情報源を通じて会議開催を裏付けた。イスラエルは会議開催地付近の通信基地局に妨害工作を実施し、警護要員に電話がかかっても通話中かのように装い、要員に連絡できないようにしていた。イスラエルでは、軍のサイバー精鋭集団「８２００部隊」や対外情報機関モサドなどが一連の諜報活動を担ったという。

イスラエルメディアによると、攻撃後には、がれきから回収されたハメネイ師の遺体の写真がトランプ米大統領とイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相に示されたという。トランプ氏は攻撃開始直後のＳＮＳへの投稿で、「（ハメネイ師は）我々の諜報機関と高度に洗練された追跡システムを回避できなかった」と強調し、イスラエルと緊密に連携してイラン内部に浸透していたことを誇った。