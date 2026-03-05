松たか子が主演を務め、石橋静河、松山ケンイチが共演する深田晃司監督の新作映画『ナギダイアリー』が、新宿ピカデリー、ユーロスペースほかで9月25日に全国公開されることが決定した。

本作は、第39回岸田國士戯曲賞を受賞した平田オリザの代表作『東京ノート』から着想を得て、深田監督自らオリジナル脚本を執筆したヒューマンドラマ。同作の精神を受け継ぎながらも「ナギ（岡山県奈義町がモデル）」を舞台に新たな物語を紡ぎ、2017年の企画の立ち上げから9年の歳月を経て完成した。

主演を務めるのは、『大豆田とわ子と三人の元夫』（カンテレ・フジテレビ系）、映画『ファーストキス 1ST KISS』などの松。深田監督と初タッグとなる本作で、癒えない喪失を抱え、ひとり彫刻制作に没頭する主人公・寄子を演じる。

さらに、東京から寄子のもとを訪れ、彫刻のモデルを務める友梨を、初主演作『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』でブルーリボン賞ほか新人賞を受賞し、2026年度後期のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』ではヒロインを務める石橋、寄子の幼なじみで役場に勤めるキーパーソンの好浩を、現在放送中のNHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』で主演を務め、TBS日曜劇場『リブート』への出演も話題となった松山がそれぞれ演じる。

そのほか、川口和空、藤原聖、藤間爽子、水間ロン、申瑞季が共演に名を連ねた。

近くの山から切り出される木でひとり彫刻を作る寄子（松たか子）。ある日、東京と台湾で建築家として活躍してきた友梨（石橋静河）は、数日間の休暇をとって、別れた夫の姉・寄子のもとを訪れる。都会にはない「ナギ」での穏やかな生活。妻を亡くした寄子の幼なじみの好浩（松山ケンイチ）、そして息子の春樹とその親友の圭太。人々との出会いは、日常に小さな揺らぎをもたらしていく。やがて、彫刻のモデルを毎晩つとめるなかで寄子の知られざる喪失に触れ、友梨にも変化が起きていく。

松、石橋、松山、深田監督からはコメントも到着した。

コメント松たか子（遠藤寄子役）奈義町での約1カ月は、静かで、なんだかんだあっても平和で、様々なことに知恵を絞って、皆で助け合った日々でした。そんな生活の中で撮影したお話、楽しんでいただけたら幸いです。奈義の皆さん、そして彫刻家の吉田愛美さんに心からの感謝を込めて。

石橋静河（坂下友梨役）完成した映画を観たとき、春の変わりゆく光の中で、それぞれのキャラクターの儚さと強かさが美しく映し出されていると思いました。尊敬する松たか子さんと、寄子と友梨として過ごした時間は私にとって財産です。深田監督が描いた心地よい不安定さを、ぜひ劇場でたくさんの方に観ていただきたいです。

松山ケンイチ（井口好浩役）深田監督とご一緒できる事、とても楽しみにしていました。現場では穏やかな時間や空間、演出の下で透明に近い表現ができたような気がします。それは共演の松さんや石橋さんとご一緒できたからというのも大きな要因です。そして何より奈義町で滞在中、町をあげて撮影隊を支えて頂き、雄大な自然とそこに暮らす人々の暖かさの中で素晴らしい撮影ができました。この地でしか出来なかったであろう作品を、どうぞ楽しみにしていてください。

深田晃司（監督）『ナギダイアリー』という作品は、岡山県の奈義町で撮影をしています。その出会いは偶然のような、偶然の皮を被った必然のような不思議なものでした。奈義町にあるとても素敵だと噂の美術館で平田オリザさんの代表作『東京ノート』を映画化できないかという夢のような話が持ち上がりました。『東京ノート』が大好きな私はすぐにその話に飛びつきました。東京から7時間をかけたどり着いたその美術館は、奈義町の長閑な景観に突然降り立った宇宙船のようで、前に立つだけでも何か新しいことが起きそうな予感に満ちていました。宇宙船に入り込み、磯崎新によって設計された静謐な空間で時を刻む荒川修作や宮脇愛子らの作品に衝撃を受け、その余韻に浸りながら、美術館のガラス窓に覗く那岐山を見て思ったのは「ここで東京を舞台にした映画を作るのはもったいない、奈義町を舞台にした『奈義ノート』を作りたい」という衝動でした。こうして、いつの間にか企画は『東京ノート』に後ろ髪をひかれつつもオリジナルな映画として歩み始めることとなりました。その日から自分でも思いもよらなかったほどの長い時間を奈義町で過ごすことになりました。奈義町に住み、歩き、眺め、話し、食べ、立ち止まり、雪に埋もれ、また歩き、といった具合で、自分にとってこの作品ほどカメラを据えレンズを向ける（それは暴力的な行為でもある）その土地と人について考えた作品はありませんでした。気づけば最初の訪問から9年間が経ちました。東京から来た異邦人を暖かく迎えてくれた奈義町の人々と、素晴らしい俳優たち、スタッフたちと一緒に、この小さいような大きいような不思議な映画は出来上がりました。本当に感謝しかありません。（文＝リアルサウンド編集部）